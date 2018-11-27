ЧМК сформировал кадровый резерв

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») сформировал управленческий кадровый резерв по итогам защиты проектов в корпоративной школе повышения квалификации им. О.И. Тищенко.

В этом году 20 молодых специалистов успешно прошли обучение и защитили свои проекты, лучшие из них включены в кадровый резерв комбината. Итоговые работы выпускников управленческой школы оценивались специальной комиссией во главе с управляющим директором, сообщает пресс-служба компании.

Период подготовки в школе кадрового резерва занял семь недель и состоял из теоретического обучения и практики. Во время практического обучения резервисты посетили все основные подразделения промышленной площадки ЧМК и изучили всю технологическую цепочку комбината. В конце обучения слушатели подготовили проекты по улучшению бизнес-процессов в своих подразделениях.

Школа подготовки кадрового резерва имени одного из бывших директоров комбината Олега Ивановича Тищенко была основана в 1983 году. За время своего существования она помогла выявить десятки перспективных руководителей из числа молодых специалистов. Школа использует современные методики обучения, соответствующие текущим реалиям.

«Обучение позволяет выделить перспективных управленцев и минимизировать неудачи при назначениях. Школа является мотивацией для молодого персонала, предоставляя им возможность выстроить карьеру на своем предприятии», – поясняет директор по персоналу и социальным программам ПАО «ЧМК» Денис Сазонтов.