Чтобы не было инсульта: челябинцев приглашают на бесплатные профосмотры

В Челябинске сегодня, 22 октября, стартовала акция, направленная на профилактику инсультов. Об этом на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник сообщила исполняющая обязанности начальника управления здравоохранения Челябинска Инна Киреева.

Первая интерактивная «Территория здоровья» открылась сегодня в пятой городской больнице. С восьми утра и до полудня все желающие смогли узнать возраст своих сосудов, измерить рост, вес, определить уровень содержания глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом и многое другое.

Кроме того, организуемые в Челябинске «Территории здоровья» - это расчет индекса массы тела, измерение артериального давления, консультации врача-кардиолога, терапевта и невролога.

В четверг, 25 октября, с восьми утра до двенадцати дня свою «Территорию здоровья» откроет первая городская клиническая больница (место проведения уточняется). На следующий день, 26 октября, профилактическая акция пройдет в ГКБ №11 (Дзержинского, 15, кабинет 234).

В следующий понедельник, 29 октября, с восьми утра до полудня пациентов будет принимать шестая городская клиническая больница (место проведения также пока уточняется). Пятая и последняя «Территория здоровья» примет посетителей 30 октября в стенах ГКБ №8 (улица Горького, 18, кабинет 133) – в аналогичное время.

По словам Инны Киреевой, в субботу, 27 октября, во всех медицинских организациях Челябинска состоится единый День открытых дверей, также приуроченный ко Всемирному дню борьбы с инсультом. В холлах лечебных учреждений пройдут консультации по методике измерения артериального давления и занятия, темой который станут первые признаки инсультов/инфарктов и оказание первой помощи при неотложных состояниях.

На прошлой неделе, 17 октября, в Челябинске прошла профилактическая акция, приуроченная ко Всемирному дню зрения. На базе поликлиники центра офтальмологии ДГКБ №1 все желающие смогли пройти обследования глаз и получить рекомендации специалистов. Интересно, что проверить свое зрение решили около двухсот человек, что в три раза превысило ожидаемое число посетителей. Организаторам даже пришлось продлить акцию на час.