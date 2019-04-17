Чудом спасенный из-под завалов дома в Магнитогорске Ваня Фокин отправится в Челябинск на реабилитацию

Чудом спасенный из-под завалов жилого дома в Магнитогорске (Челябинская область) Ваня Фокин пройдет курс реабилитации в Челябинской областной детской клинической больнице (ЧОДКБ).

Ванечка Фокин, которому на момент трагедии было 10 месяцев, полтора месяца провел в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы (называют «клиника Рошаля») и 14 февраля 2019 года вернулся домой в Магнитогорск.

Как сообщили в министерстве здравоохранения области, реабилитация Вани Фокина продолжается и дает прекрасные результаты.

«По итогам телемедицинского консилиума с участием главных специалистов минздрава Челябинской области и специалистов Челябинской областной детской клинической больницы принято решение о переводе Вани на реабилитацию в ЧОДКБ», - сообющили в минздраве.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», 31 декабря 2018 года в 6 часов (местное время) утра в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда в десятиэтажном панельном доме по улице Карла Маркса.

Маленького Ваню спасли на вторые сутки поисков, 1 января. После извлечения у малыша были диагностированы серьезные обморожения конечностей, а также закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы голени, общее переохлаждение. Он не мог самостоятельно дышать, не мог есть, у него плохо работали почки. Серьезные опасения вызывала и ножка малыша (даже шла речь о возможной ампутации), были и другие проблемы.

В этот же день Ваню вместе с мамой спецбортом доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы.

Накануне Рождества Христова, 7 января, Ванечка пришел в себя, и впервые после трагедии начал общаться с мамой. Накануне Крещения Господня Ваня был переведен из реанимации в обычную палату.

На Первом канале рассказали историю спасения Вани Фокина врачами НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Москвы.

Врачи, как правило, не верят в чудеса. Но спасение из-под завалов 10-месячного Вани и они готовы назвать чудом. Рядом с местом, где был найден Ванечка, спасатели обнаружили уцелевшую на стене Семистрельную икону Божьей Матери «Умягчение злых сердец». На следующий день после спасения малыша, второго января, епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий вручил икону в дар спасателю подполковнику Петру Гриценко, который руководил операцией по извлечению Ванечки из-под развалин дома.