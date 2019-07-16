Присылайте свои новости

Цифровизацию ЖКХ в Челябинске осуществит компания «Интерсвязь»
Общество
Сегодня, 10:24

Крупнейшие управляющие компании и  обслуживающие организации Челябинска обсудили новые программные и аппаратные IT-продукты для повышения уровня технологичности жилищно-коммунальной сферы на конференции «Цифровизация ЖКХ. Тренды в технологиях и законодательстве», организованной  Южно-Уральской торгово-промышленной палатой  и компанией  «Интерсвязь» - лидером телекоммуникационного рынка Южного Урала.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Алексей Гаврилов, в столице региона  успешно продолжается реализация проекта «Умный город Челябинск». Полноценная его реализация невозможна без модернизации всех сфер жизни мегаполиса (транспорт, медицина, охрана порядка, ЖКХ и другие). Внедрение инноваций в коммунальную отрасль является одним из ключевых драйверов к повышению комфорта жизни. Поэтому тема цифровизации ЖКХ является социально значимой.

По словам президента ЮУТПП Фёдора Дегтярёва, болевые точки отрасли хорошо известны - от износа основных фондов, низкой инвестиционной привлекательности до её непрозрачности, как для жильцов, так и властей. Именно глубокая модернизация, эффективное управление, развитие конкуренции, внедрение прозрачных механизмов ценообразования является базовым залогом повышения качества услуг  ЖКХ, а также обеспечения их доступности для населения.

Генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин подчеркнул, что для сотрудников управляющих компаний Челябинска был проведен своего рода IT-митап. Специалисты «Интерсвязи» сделали глубокий обзор новых разработок для индустрии ЖКХ, чтобы показать  все преимущества внедрения инноваций. Это понятные и доступные технологии, способные радикально улучшить жизнь.

По  итогам конференции принято решение сделать такие встречи регулярными, чтобы в живом диалоге обсуждать текущие сложности модернизации отрасли и принимать  эффективные решения. Уже сейчас более одного миллиона южноуральцев  пользуются мобильным приложением «Интерсвязь», в котором они могут напрямую обращаться в ЖЭК, передавать показания счётчиков, осуществлять платежи за коммунальные услуги, открывать свой подъезд, следить за собственным автомобилем на «умных» парковках. Для обеспечения беспроводной передачи информации с приборов учёта в Челябинске в 2018 году была развёрнута сеть базовых станций с полным покрытием территории города, установлено более тридцати тысяч  теледомофонов.

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