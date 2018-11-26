Цуканов осмотрит в Челябинске объекты к саммитам, а в «филиал ада» ехать передумал

Полномочный представитель президента Российской Федерации Николай Цуканов во вторник, 27 ноября, приезжает с рабочим визитом в Челябинск.

В первой половине дня полпред вместе с губернатором Борисом Дубровским побывают на строящихся в Челябинске объектах к саммитам ШОС и БРИКС. В августе Николай Цуканов уже инспектировал объекты к саммитам – аэропорт, стройплощадку конгресс-холла «Таганай» по улице Труда.

«Необходимо по каждому проекту разработать «дорожные карты», четкие графики со сроками, объёмом финансирования. Я попросил губернатора, чтобы он назначил руководителя проекта, отвечающего за строительную часть подготовки», - давал поручения полпред. Он также обещал помощь со стороны полпредства в решении возникающих проблем.

Планируется, что после объезда строящихся объектов полпред проведет совещание в резиденции губернатора и даст свою оценку увиденному.

На вторую половину дня у Николая Цуканова также намечен ряд поездок и встреч. Вполне вероятно, что касаться они будут экологических вопросов. Напомним, первого ноября на совещании в Екатеринбурге Борис Дубровский обратился к полпреду с просьбой помочь решить ряд вопросов, которые позволят снизить экологические риски для здоровья южноуральцев и существенно улучшить экологию к саммитам – по снижению уровня загрязнения атмосферного воздуха, рекультивации закрытой городской свалке и по очистке питьевого источника.

Как стало известно агентству из собственных источников, полпред собирался посетить угольный разрез «Коркинский» (еще утром этот вопрос обсуждался). На закрытом в конце 2017 года карьере продолжаются эндогенные пожары, которые значительно отравляют воздух в городе, особенно в периоды НМУ и в зимние месяцы. В минувшие выходные на карьере был вновь зарегистрирован серьезный пожар.

Министерство экологии намеревалось зафиксировать этот факт и обратиться в "Промрекультивацию" с просьбой усилить работу по ликвидации возгораний, а также направить материалы в лабораторию. Об этом сообщил агентству «Урал-пресс-информ» начальник управления экологического просвещения и работы с гражданами минэкологии региона Виталий Безруков. Результаты исследований будут направлены в Росприроднадзор, который осуществляет надзор.

Член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский, побывавший на разрезе в феврале 2018 года и увидевший все своими глазами, назвал его «специальный филиал ада в нашей стране».

Еще в мае Борис Дубровский давал распоряжение в целях снижения негативного воздействия на окружающую среду активнее заниматься ликвидацией очагов возгорания на Коркинском угольном разрезе (сейчас эти вопросы решает ООО «Промрекультивация – совместное предприятие Русской медной компании и Челябинской угольной компании).

Общественники считают, что усугубить ситуацию может реализация проекта РМК по рекультивации разреза «Коркинский» путем его засыпки обезвоженными хвостами Томинского горно-обогатительного комбината (ГОКа).

На прошлой неделе Николай Цуканов провел рабочую встречу с председателем Совета директоров АО «Русская медная компания» Игорем Алтушкиным, на которой, в частности, обсуждались и экологические риски. На встрече было подчеркнуто, что инвестиционные проекты РМК имеют огромное значение для социально-экономического развития территорий, прежде всего там, где предприятия компании играют системообразующую роль

Сегодня ближе к вечеру стало известно, что полпред не поедет на угольный разрез «Коркинский».