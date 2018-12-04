Данила-мастер и Хозяйка Медной горы тоже поучаствуют в форуме глав регионов ШОС в Челябинске

Сегодня,4 декабря, в Челябинске начинает свою работу международный форум, где зарубежные гости намерены обсудить вопросы содержательного наполнения и организационные модальности создаваемого Форума глав регионов ШОС.

Главы регионов государств-членов ШОС (из Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии, России) встретятся на территории гостиничного комплекса «Березка», что на южном берегу озера Смолино.

Фото: Максим Грицук, Евгений Синицын

Сотрудники Государственного исторического музея Южного Урала тоже участвуют в этом форуме и готовят для зарубежных гостей выставку-продажу изделий из уральских самоцветов.

В холле отеля «Березка» установлены пять витрин, а в них — более сотни ювелирных изделий, словно сошедших со страниц знаменитых уральских сказов Бажова. Не иначе, сама Хозяйка Медной горы благоволит участникам международного форума глав регионов ШОС, открыв для них сокровища Малахитовой шкатулки. Гости форума, несомненно, оценят по достоинству мастерство уральских камнерезов и ювелиров, способных сотворить сказку из поделочных камней, драгоценных и полудрагоценных минералов Южного Урала.