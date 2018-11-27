Главный Дед Мороз России – южноуральским детям: Мы передаем вам эстафету добра

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга третий год подряд вместе с командой НТВ путешествует по России, неся добро и радость особо нуждающимся в защите детям. Каждый раз он не проезжает мимо Южного Урала. Главный волшебник страны проехал уже восемь городов и везде ему удалось сделать массу добрых дел, а помогали ему его команда и волонтеры.

Челябинск стал девятым городом на карте путешествия Мороза. Он встретил Главного Дедушку чистым и белым снежком. «Как специально подгадал. Я же люблю снег», - порадовался Дед Мороз.

И в этом году Дедушка Мороз приехал в Челябинск вместе с автором и ведущим двух программ - «Чудо техники» и «Еда живая и мёртвая», создателем цикла научно-популярных фильмов Сергеем Малозёмовым.

Сергей Малозёмов родом с Южного Урала и не забывает свою малую Родину. «Я родился в Миассе, учился, женился и с Челябинском у меня связано очень много приятнейших воспоминаний», - поделился фактами Сергей из своей биографии. Сергей по образованию медик, но, будучи студентом, по ночам подрабатывал ди-джеем, а уже потом после работы на ТВ Екатеринбурга попал в команду НТВ, рассказал Дедушка Мороз.

Гости пробудут в городе два дня - 26 и 27 ноября, посетят семьи, социальные учреждения, праздничные мероприятия. По традиции Дедушка Мороз начинает первый день своего путешествия в новом городе с пресс-конференции. В этот раз она прошла с ледовом Дворце «Уральская молния». Дедушка поинтересовался у юных участников, все ли бодры и веселы, как он, все ли делают зарядку и каким видом спорта занимаются. Ребятишки не очень дружным хором заверили, что зарядку делают и спортом занимаются (кто на велосипеде катается, а кто и на коньках).

Дедушка рассказал, что ему приходят массу писем не только обычной, но и по электронной почте - у Деда есть даже свои страницы в соцсетях, открыл секрет Сергей. По словам Деда Мороза, он предпочитает получать письма, которые ребята пишут ему на бумаге и рисуют цветными карандашами.

У самого морозоустойчивого Деда поинтересовались, часто ли он болеет и худеет ли летом («тает» от жары?). На что дедушка шутливо ответил, что с удовольствием «болеет», особенно когда наши сборные выступают. «И еще, несмотря на то, что я зимний волшебник, я люблю баню и чай с чабрецом и медом», - поделился Дед Мороз.

А летом ему некогда «растекаться» на солнышке, к нему приезжает много гостей и всех надо встретить. И у него в гардеробе есть не только шубы, но также костюмы, в том числе и спортивные.

Дед Мороз рассказал, что в «горячую» предновогоднюю пору ему помогают раздавать подарки большая команда волшебников и всегда на помощь приходят друзья. Дед Мороз пожелал, чтобы и у всех ребят было много настоящих друзей. Чтобы детки не торопились взрослеть, сохраняли в душе веру в сказку и сами становились немного волшебниками, чтобы творить добрые дела. «Мы передаем эстафету добра Вам, - обратился к южноуральцам Дед Мороз. - Не будьте равнодушными к тем, кто вас окружает. Умейте на них настроиться и вовремя поддержать. Поменяйте цвета окружающего мира с серо-черных на яркие».

«Каждый может стать немного Дедом Морозом, если будет делать добро», - считает Сергей Малоземов.

После конференции Дед Мороз и Сергей Малоземов написали пожелания в книге почетных гостей

А затем Дед не преминул воспользоваться шансом встать на коньки.

Он пообщался с маленькими фигуристками

и погонял шайбу с юными хоккеистами.

Дед Мороз, несмотря на свой уже почтенный возраст, великолепно катается на коньках и нисколько не уступал в скорости девчонкам и мальчишкам.

А потом Дедушка Мороз вместе с второклассником Артёмом (он перенес серьезную операцию), Сергеем Малозёмовым при поддержке сказочных героев разбирались в технологии приготовления сахарной ваты. Для них специально был проведен мастер-класс. Они вместе изготовили сладкого кролика из воды и сахара, добавив немного волшебства. И потом Дед Мороз исполнил мечту Артема о компьютере. Но к ноутбуку добавились еще сани и кухонный комбайн, ведь мальчик мечтает стать поваром.

Дед Мороз и Сергей Малоземов повстречались в картинг-центре с семьёй Моричевых, в которой растет двое ребятишек. Саша увлекается ганболом и хочет с этим связать свою жизнь. Саша очень сильно любит свою сестру Настю и в письме попросил для неё ингалятор, чтобы она быстрее поправилась. Его желание исполнилось.

Дед Мороз и Сергей Малозёмов также успели встретиться с детишками из Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Гнёздышко» и Школы-интерната №9. Команда главного Волшебника привезла с собой множество подарков.

Завтра, 27 ноября, в 14 часов Дед Мороз примет участие в большом праздничном мероприятии в центральном парке культуры и отдыха им. Ю.А.

Впереди у Деда Мороза посещение еще 13 городов. Его путешествие с НТВ традиционно завершится торжествами на праздничной площадке фестиваля «Ледовая Москва» на Поклонной горе, а также москвичей и гостей столицы ждут подарки и новогодняя концертная программа в «Центральном Детском Магазине на Лубянке».