Депутат Заксобрания Челябинской области пока сохраняет мандат

Центральный районный суд Челябинска отказал в удовлетворении иска регионального прокурора, требовавшего суд обязать Законодательное собрание области досрочно лишить мандата депутата Николая Янова.

Судебное заседание по рассмотрению иска прокурора состоялось 13 мая. «Сегодня вынесена результативная часть решения по иску прокурора к Законодательному собранию. В исковых требованиях прокуратуре отказано. Мотивировочная часть решения будет готова в течение пяти дней», - сообщили агентству в пресс-службе суда.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, надзорное ведомство намерено обжаловать решение суда после знакомства с мотивировочной частью.

Напомним, надзорное ведомство потребовало от регионального парламента провести проверку полноты и достоверности представленных депутатом Николаем Яновым сведений. По имеющимся у прокуратуры сведениям, депутат и его супруга являются соучредителями компании в Чехии и имеют счета в иностранных банках. Однако, об этих фактах парламентарий в своих декларациях не сообщил.

В прокуратуре считают, что ЗСО по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера не давала оценку сведениям, полученным от правоохранительных органов, и не проводила проверку достоверности и полноты представленных депутатом сведений.

Прокурор направил в суд иск с требованием признать незаконным бездействие Законодательного собрания, а также решение комиссии ЗСО по депутату Янову и обязать региональный парламент провести проверку полноты и достоверности представленных им сведений. Глава надзорного ведомства считает необходимым, чтобы суд обязал Заксобрание рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата, нарушившего антикоррупционное законодательство.

Как ранее пояснял агентству председатель комитета ЗСО по законодательству, вице спикер Анатолий Брагин, предоставление депутатом недостоверных сведений в декларации не влечет прекращения его полномочий. «Депутат, как и любое должностное лицо, может лишиться полномочий только в том случае, если отказался предоставить декларацию», - уточнил Анатолий Брагин.

В случае предоставления неполных сведений комитет по регламенту указать депутату на допущенные ошибки, обязать их исправить и принять другие меры - предать огласке его нарушение и опубликовать об этом информацию в сети интернет.