Депутат запросил в прокуратуре результаты проверки органов опеки в Магнитогорске

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области и прокуратура проверят органы опеки Магнитогорска на законность действий в отношении воспитанницы школы-интерната Алены Антипиной в Магнитогорске, которой не хотели отдавать ребенка после родов.

Председатель Магнитогорского городского собрания депутатов, заместитель секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Морозов направил депутатский запрос в прокуратуру с просьбой сообщить результаты проверки законности действий органов опеки, сообщили в пресс-службе регионального отделения.

Напомним, 20-летней Алене Антипиной не отдавали из роддома рожденного ею ребенка. Отдел опеки и попечительства обосновывал свое решение тем, что мать является инвалидом второй группы. Единороссы подключились к ситуации после сообщений в СМИ.

На сегодня органы опеки и попечительства уже отозвали судебный иск об ограничении в родительских правах матери-сироты. Семье будет оказана необходимая помощь, а также организовано сопровождение социальными службами.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина, в настоящий момент мама вместе с новорожденной дочерью находится в детской городской больнице, куда перевели ребенка после роддома. После выписки они отправятся домой.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка также проводит проверку действий органов и учреждений здравоохранения и социальной защиты, с целью оценки их целесообразности и соответствия (несоответствия) интересам ребенка и семьи. Как уточнила Ирина Буторина, уже начата документарная проверка. Запрошены необходимые документы от учреждений здравоохранения и соцзащиты. На следующей неделе детский омбудсмен намерена отправиться в Магнитогорск, чтобы детально на есте разобраться в ситуации, и навестить Алену Антипину с дочкой.

Единороссы будут держать ситуацию на контроле. Алена Антипина еще в течение двух лет будет находиться на постинтернатном сопровождении.