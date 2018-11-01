Депутаты, эксперты и чиновники оценят итоги реформы местного самоуправления в Челябинске

Депутаты комитета Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления приедут в Челябинск, чтобы вместе с экспертами и чиновниками оценить первые итоги реализуемой в городе реформы местного самоуправления.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинской городской думе, в пятницу, 2 ноября, в Челябинске состоится выездное заседание комитета.

Депутаты примут участие в работе круглого стола «Вопросы организации и деятельности городских округов с внутригородским делением». Первые результаты реформы местного самоуправления обсудят также эксперты, представители министерств РФ и делегации из Самары и Махачкалы (в этих городах, как и в Челябинске, реализуется реформа в тестовом режиме).

Опыт Челябинска презентует председатель Челябинской городской Думы Станислав Мошаров. Участники круглого стола обсудят вопросы полномочий внутригородских районов, проблемы формирования их бюджетов, оценят вовлеченность населения в решение вопросов местного самоуправления.

Как уже сообщало агентство, накануне, 31 октября, губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с журналистами положительно отозвался о проводимой реформе и отметил, что не считает действующую на сегодня схему порочной практикой.

«Давайте в ней (действующей системе – прим. ред.) поработаем. В 2019 году состоятся выборы депутатов районной, а потом городской думы Челябинска и эта практика будет продолжена. Поэтому следующий пятилетний период после этих выборов мы будем находиться в этой парадигме. И мы увидим, ближе эти депутаты к народу или нет. Выборный процесс это покажет. Те, кто не смог оказаться ближе к народу, они и не смогут избраться», - высказал свою точку зрения губернатор.

Напомним, реформа местного самоуправления была проведена в Челябинске в 2014 году. В результате Челябинск стал городским округом с внутригородским делением, а семь его районов приобрели статус самостоятельных муниципалитетов со своими органами власти, полномочиями и бюджетами.

Жители выбирали 170 депутатов в семь районных Советов города (по одному в каждом районе). Затем из их числа была сформирована Дума в составе 49 человек - каждый внутригородской район делегирует по семь своих представителей. Городские парламентарии на первом заседании избрали главу города – председателя Думы. Глава администрации города был назначен городской Думой по итогам работы конкурсной комиссии.