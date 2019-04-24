Депутаты Магнитогорска включились в акцию «Георгиевская ленточка»

Вчера, 23 апреля, в Магнитогорске прямо перед началом заседания Собрания депутатов георгиевские ленточки раздали всем желающим.

В Магнитогорске эту акцию проводит общественное движение «Волонтеры Победы». В ближайшие дни добровольцы раздадут горожанам более 5 тысяч ленточек.

«В четверг, 25 апреля в 15.00 ленточки будут вручать всем прохожим в парке «У Вечного огня», - отметил руководитель местного волонтерского движения Ильяс Ильясов.

Уже в зале заседания спикер Александр Морозов напомнил всем правила ношения этого символа.

«Еще 15 лет назад общественники разработали Кодекс акции «Георгиевская ленточка», где прописаны эти правила, - рассказал он. - Однако на практике мы видим другое. Ленточку крепят на волосы, брючные ремни, на машины. Кто-то умудрился даже кеды ей зашнуровать!»

По Кодексу, который, кстати говоря, уточнили в прошлом году, ленточку не рекомендуют продавать. Её можно прикреплять только на лацкан пиджака, а женщинам – на платье в этом же месте.

Нелепо носить её на голове, повязывать ниже пояса. Не позволительно носить на сумке, привязывать к антенне, ручкам, решёткам автомобиля, использовать в испорченном виде.

"Свою ленту я ношу много лет, - добавил Александр Олегович. - После Дня Победы аккуратно убираю ее в шкаф до следующего 9 мая".