Депутаты взяли на личный контроль ремонт сельских дорог

Ход ремонта дорог в сельских территориях Челябинской области, который ведется в рамках проекта «Безопасные дороги», взяли на личный контроль депутаты местных фракций «Единой России».

Данное поручение было дано по итогам заседания фракции в Законодательном Собрании региона.

На сельские дороги из областного бюджета в этом году выделяется 559 миллионов рублей. Партийцы приняли решение закрепить для контроля за каждым участком дороги ответственного депутата и проводить регулярные рейды с привлечением народных контролеров и общественников.

Так, в Троицком районе на ремонт дорог в районе в этом году направлено около 50 миллионов рублей. Недолговечному ямочному ремонту предпочли более надежный – методом сплошного выравнивания. Депутаты местной фракции лично осмотрели те участки, где уже восстановили дорожное покрытие. Партийцы остались довольны внешним видом дорог, но отметили недочеты, которые должны быть устранены подрядчиком. Также депутаты рекомендовали дорожным службам обратить внимание на разметку и ограничительные знаки для соблюдения скоростного режима и безопасности движения на обновленном участке.

Заместитель главы Верхнеуральского района по строительству и ЖКХ Юрий Журин доложил, что в этом году, помимо запланированного ремонта дорог, нанесено 45,5 километра дорожной разметки, установлено 40 дорожных знаков, 20 ламп уличного освещения и два светофора. Депутаты приняли решение сформировать группу контроля качества ремонта дорог, в нее вошли парламентарии районного и поселкового уровня, народные контролеры. Рейды стартуют с 1 июля.

В Аше депутаты фракции «Единой России» настояли на ремонте единственной дороги, которая через мост связывает Миньяр с поселками Новостройка и Волково. Данный участок уже многие годы требовал капитального ремонта. Вопрос был решен положительно, ремонт планируется завершить в июле. Партийцы также держат ситуацию под контролем.

В Еманжелинске, помимо ремонта сельских дорог, остро стоит вопрос об установке дорожных знаков и разметки. Депутаты направили в адрес регионального министерства дорожного строительства письмо с просьбой разобраться в ситуации. На июль 2019 года депутатами намечено проведение мониторинга состояния дорог на отрезке Еткуль – Каратабан – Писклово. Планируются ремонты дорог по маршруту Коелга – Еманжелинка – Селезян. На август этого года тоже запланированы мониторинговые мероприятия данного участка.