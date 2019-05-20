Десять юных южноуральцев, победивших рак, выступят на Всемирных Играх победителей

В Челябинской области стали известны имена десяти детей из четырех городов – Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Миасса, которые представят малую родину на Всемирных Играх победителей. Финалисты из числа ребят, победивших онкогематологические заболевания, определились вчера, 19-го мая, на VII региональном этапе Игр.

Всего в региональном этапе Игр победителей, организованном фондом «Искорка», приняли участие 252 ребенка (в 2018-м году - 190 детей).

Участники Игр соревновались в восьми видах спорта, сдавали ГТО, посетили десяток мастер-классов, катались на лошадях, смотрели спектакль. А на церемонии закрытия получили дипломы, медали и подарки, приобретенные на средства народного сбора, рассказала руководитель благотворительного движения «Искорка Фонд» Евгения Майорова.

«Игры победителей - это не просто состязания в спорте. Это праздник героев, которые доказали, что могут победить болезнь, - считает исполняющая обязанности министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. - Эти дети рано узнали ценность жизни и здоровья. Пусть глядя на них, ребята, которые еще проходят лечение, наберутся решимости и тоже справятся с болезнью».

Отборочные этапы Всемирных Игр проводятся только в восьми регионах России и трех зарубежных странах. Челябинские Игры - самые масштабные по количеству участников и числу мероприятий.