Детектор лжи и запрет на выезд за границу: полицейские Челябинска рассказали всю правду о службе в органах

Челябинские полицейские встретились со студентами колледжа ЧелГУ, которые обучаются на специальности «Правоохранительная деятельность». Что ждет в будущем тех, кто хочет надеть на себя погоны? О плюсах и минусах службы в полиции потенциальные стражи порядка узнали из первых уст.

Полицейский – это не только строгая синяя форма и красная корочка. Это еще и внутренние качества – честность, верность долгу, обостренное чувство справедливости. На службе в полиции нет случайных людей. Полицейские Челябинска рассказали студентам обо всех плюсах и минусах работы в органах внутренних дел. Поступление в вуз МВД предлагает студентам получить многочисленные профессии: полицейский, судебный эксперт, криминалист.

По завершению обучения выпускник получит звание лейтенанта полиции. Подавать заявление для получения высшего образования можно в юридических институтах МВД в Москве, Саратове, Ростове, Екатеринбурге, Иркутске, Орле.

«Для зачисления необходимо будет пройти медицинскую комиссию, потом врачебную комиссию при Главке, психолога, тест на наркотики и полиграф. Также нужна рекомендация действующего сотрудника полиции, отслужившего не менее трех лет в органах внутренних дел. Если все эти этапы вами пройдены, то вас допустят до вступительных экзаменов. У вас после школы должны на руках быть результаты ЕГЭ. По русскому языку минимальный бал – 36 и по обществознанию – 42. Но экзамены по этим предметам предстоит сдать еще раз. Плюс к ним добавится история», - рассказала старший инспектор отделения профессиональной подготовки УМВД России по городу Челябинску Евгения Шангареева.

Образование в ВУЗах МВД России является бесплатным. Учащиеся ведомственных вузов находятся на полном государственном обеспечении, им предоставляется следующие социальные гарантии: жилье, питание, выплата стипендии, обмундирование, отсрочка от службы в армии и самое важное – обязательное трудоустройство по месту жительства. Весь период обучения включается в стаж работы.

«Обязательна проверка на полиграфе и тест на употребление наркотиков. Не возьмут на службу в полицию тех, кто имеет двойное гражданство и тех, кто подвергался уголовному преследованию», - рассказала специалист отделения кадров УМВД России по городу Челябинску Марина Урзамасцева.

«Следите за своим поведением. Не садитесь пьяными за руль. Не тонируйете свои машины. Приведу пример. Вас остановил сотрудник ГИБДД. Указал на то, что нужно убрать тонировку со стекол, а вы отказались. Это статья. Неповиновение выполнить требование сотрудника полиции. И все, это будет камнем преткновения при решении брать вас на службу или нет», - добавила старший инспектор отделения профессиональной подготовки УМВД России по городу Челябинску Евгения Шангареева.

Студенты активно включились в разговор с сотрудниками полиции. Многих интересовало, а поможет служба в полиции «откосить» от армии.

«Нет. Если вы придете работать в органы внутренних дел, получив только среднее образование, и вы подлежите призыву в армию, то вы пойдете служить. Мы будем обязаны вас уволить из полиции, потому что вы становитесь военнообязанными. Но отслужив, вы сможете восстановиться», - сказала старший инспектор отделения профессиональной подготовки УМВД России по городу Челябинску Евгения Шангареева.

Рассказали сотрудники полиции и об отпусках, которые составляют порядка 60 дней и о других льготах. В частности, сотрудники полиции имеют право на бесплатное лечение в ведомственных поликлиниках и больницах, а также бесплатное предоставление медикаментов, лекарственных изделий и приспособлений, назначенных лечащим доктором.

Существует еще одна привилегия, которая позволяет сотрудникам полиции и членам их семей приобретать путевки в санаторно-лечебные оздоровительные учреждения со скидкой размером от 25 до 50 процентов. Данное право предоставляется при условии достижения выслуги в 20 лет.

Среди трудовых преференций, помимо права на получение дополнительных дней ежегодного оплачиваемого отпуска, сотрудникам МВД компенсируется стоимость проезда до мест проведения отдыха и обратно, а также затраты при переезде в другой населенный пункт на постоянное место жительства.

В течение службы в правоохранительных органах гражданин может получить жилую недвижимость в собственность. Это право реализуется в двух вариантах. Первый заключается в получении служебной квартиры в пользование, а по достижении выслуги в 10 лет она оформляется в собственность. Второй вариант – это разовая выплата жилищного пособия для сотрудников полиции на приобретение недвижимого имущества. Это можно сделать также после достижения десятилетнего стажа работы. При этом необходимо соблюдать ряд условий.

Кроме того, каждый сотрудник полиции обладает правом бесплатного использования муниципальным общественным транспортом, за исключением такси. В период прохождения службы это реализуется путем предъявления служебного удостоверение, в свободное время – с помощью проездного документа.

В число предоставляемых льгот также входят несколько привилегий при получении кредитов под залог приобретаемого объекта недвижимого имущества (ипотека). Они могут выражаться в уменьшении размеров процентной ставки и в увеличении максимально возможного периода кредитования.

Для семьи работника правоохранительных органов, в частности, для их супругов, также предусмотрены преференции. Однако, они предоставляются только в случае гибели мужа. К ним относятся: право бесплатного лечения в ведомственных поликлиниках и больницах, право на получение пенсионного обеспечения умершего мужа, право на получение пенсии по потере кормильца (если погибший супруг являлся единственным кормильцем).

Но, для сотрудников полиции есть и серьезные ограничения.

«Нам нельзя выезжать за границу. Исключение составляют Куба, Китай, Вьетнам. Еще можно выезжать в страны СНГ», - рассказала старший инспектор отделения профессиональной подготовки УМВД России по городу Челябинску Евгения Шангареева.

Также сотрудник полиции не может быть сотрудником коммерческой организации, замещать должность на гражданской службе. Быть бизнесменом человек в погонах также не может быть. На приобретение акций и ценных бумаг также установлено табу. Подарки также под запретом. И, конечно, сотрудники полиции не могут допускать публичные высказывания, суждения и оценки действия любых представителей органов власти.

Кроме того, согласно приказу МВД РФ от 12 декабря 2018 года, сотрудник полиции должен носить форменную одежду чистой и аккуратной, хорошо подогнанной и отглаженной, поддерживать образцовый внешний вид, вызывающий уважение у коллег и граждан. В праздничные дни обязан носить на форменной одежде государственные и ведомственные ордена, медали и знаки отличия, а в повседневной обстановке - орденские планки. Также страж порядка обязан демонстрировать строевую выправку, держаться прямо, с развернутыми плечами, не сутулиться, ходить твердым, энергичным шагом и придерживаться здорового образа жизни.

Также сотруднику полиции в форменной одежде не рекомендуется: посещать рынки, магазины, рестораны, казино и другие торговые объекты и увеселительные заведения, если это не связано с выполнением служебных обязанностей, а также носить сумки, пакеты, коробки и другие предметы хозяйственно-бытового назначения.

Сотрудник-мужчина должен быть всегда аккуратно подстрижен, тщательно выбрит, опрятно и со вкусом одет, может умеренно использовать парфюмерию. Сотруднику-женщине рекомендовано носить одежду в строгом деловом стиле, соблюдать скромность и разумную достаточность в использовании косметики и ношении украшений.

Сотруднику полиции не рекомендуется отращивать бороду, длинные бакенбарды, выбривать голову, носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца. Также полицейскому не следует делать татуировки, носить пирсинг, смешивать предметы форменной и гражданской одежды, держать руки в карманах, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форменной одежде, утратившей надлежащий вид.