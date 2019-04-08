Дети Магнитки отдохнут по прежней цене

Депутаты городского Собрания Магнитогорска сохранили плату за детские путёвки на уровне прошлого года.

Общая стоимость пребывания школьников в городском лагере в этом году немного увеличится из-за роста оплаты труда педагогов. На первую смену полная путевка стоит 3396 рублей за 13 дней (рост по отношению к прошлому году – 7,5%), а на вторую – 3553 за 14 дней (рост составит 6%).

Однако депутаты комиссии по экономической политике и хозяйственному развитию размер родительской платы оставили на прежнем уровне.

Как и ранее, родители оплатят лишь часть этих расходов, остальное компенсирует бюджет города. В этом году размер платы сохраниться: 1700 рублей за первую смену и 1860 рублей за вторую. Львиная доля родительских средств пойдет на оплату трехразового питания детей. Предполагается, что в этом году 42 городских лагеря будут работать в первую смену и 15 - во вторую.

То же и с платой родителей за турпоходы: при общей стоимости трехдневного похода в 1189 рублей родительская доля составила те же 350 рублей, что и в прошлом году. В планах администрации города организовать 107 таких походов в течение лета этого года.