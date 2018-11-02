Дети-сироты в Челябинской области не могут получить жилье

Прокуратура Челябинской области требует привлечь к ответственности сотрудников регионального министерства социальных отношений, которые отказываются включать сирот в список нуждающихся в жилье.

Проведенной прокуратурой области проверкой в деятельности министерства социальных отношений Челябинской области вскрыты факты нарушений жилищных прав детей-сирот.

Выяснилось, что в регионе распространена практика принятия министерством необоснованных решений об отказе социально незащищенной категории граждан во включении в список лиц, нуждающихся в жилье.

Прокуратуры уже обжаловала такие отказы в судебном порядке. Требования о признании принятых решений незаконными и их отмене удовлетворены судом в полном объеме. Вместе с тем, должностные лица министерства продолжают допускать нарушения жилищных прав детей-сирот.

«Так, проверкой доводов обращения жительницы Верхнеуральского, относящейся к категории детей, оставшихся без попечения родителей, установлено, что у заявителя отсутствовали в собственности объекты недвижимости. При этом она имела регистрацию в доме, правом пользования которым обладали еще пять человек. С учетом общей площади жилого помещения на каждого из них приходилось по 7,2 квадратного метра, что ниже учетной нормы, установленной в Верхнеуральском районе. Однако министерством было принято решение об отказе во включении её в список», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

В связи с этим прокуратура области внесла министру социальных отношений региона представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению выявленных нарушений действующего законодательства, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.