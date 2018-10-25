Дежурят в три смены: в детских садах Челябинска нет проблем со сторожами

Детские сады Челябинска полностью укомплектованы сторожами. Никто не переложил их обязанности на воспитателей.

Видеокамеры, домофоны, сторожи и вахтеры. Родители челябинских дошколят могут быть спокойны. В детских садах областного центра оптимизация в рамках внедрения программы «Умный город» идет в правильном русле, в отличие от Юрюзани.

В дошкольных учреждениях Юрюзани сократили ставки сторожей, а их обязанности возложили на педработников. Местные власти объяснили это именно проводимой в системе образования оптимизацией расходов. Об этом в видеообращении к властям сообщила воспитатель детского сада №7 «Петушок» города Юрюзани Катав-Ивановского муниципального района (Челябинская область) Ирина Серегина. Пока в детском саду нет сторожей ночью может случиться пожар, залить водой, прорвать трубу. Такие условия предоставляют раздолье для террористов: разбивайте окно и бросайте хоть несколько мешков тротила и ничуть не помогут защититься амбарные замки на дверях и установленные самые дешевые видеокамеры.

«У нас никаких проблем нет. По штатному расписанию у нас работают три сторожа. Они дежурят по ночам, в праздничные и выходные дни. В дневное время у нас трудятся два вахтера. Есть тревожная кнопка. В садике строгий пропускной режим. Все приходящие записываются в специальный журнал. У нас установлен домофон. Просто так на территорию детского сада посторонний не пройдет», - рассказала заместитель директора по дошкольному образованию МАОУ «Образовательный центр №4» города Челябинска Татьяна Шрейнер.

«Три сторожа у нас в штате. В ночное время и выходные дни садик под их охраной. В дневное время дежурят два вахтера. Детский сад оснащен камерами видеонаблюдения. В этом году дополнительно установили еще восемь. Сейчас их 32. У нас вся территория полностью под наблюдением. Плюс все выходы оборудованы домофонами. У нас только усилены меры безопасности», - рассказала заведующая детского сада № 100 города Челябинска Наталья Дмитриева.

Кстати, меры безопасности в детском саду № 100 были усилены после двух случаев самовольного ухода детей из дошкольного учреждения. В начале июля 2018-го из садика ушла малышка четырех лет. Тогда ребенка тоже никто не хватился. Она несколько часов ходила по улицам, домой ее отвела случайная прохожая. Маме, которая пришла за дочкой в садик, сказали, что девочку забрал папа. 16 августа этого года пятилетняя девочка самовольно вышла через открытую калитку. Воспитатели ребенка даже не искали. Девочка несколько часов блуждала в одиночестве.

В комитете по образованию администрации Челябинска отметили, что финансирование детских садов города производится в полном объеме.

«В Челябинске средства на содержание зданий из городского бюджета доводятся до образовательных организаций в полном объеме», - сообщила пресс-секретарь комитета по образованию администрации Челябинска Екатерина Самарина.

Почему возникли проблемы с содержанием сторожей в детских садах Юрюзани? В этой ситуации по поручению губернатора региона Бориса Дубровского сейчас разбирается министр образования Челябинской области Александр Кузнецов. Глава региона отметил, что сокращение ставок сторожей под предлогом проводимой в системе образования оптимизацией расходов, неуместно и недопустимо.