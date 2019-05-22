Для челябинских школьников прозвенит последний звонок

Завтра, 23 мая, для школьников Челябинска прозвенят последние звонки. И уже на следующий день девятиклассники приступят к государственной итоговой аттестации. Первый экзамен – иностранный язык.

Последние звонки в Челябинске пройдут в 165 образовательных учреждениях города с 23 по 25 мая. В этом году школьные стены покинут 12085 девятиклассников и 5415 одиннадцатиклассников. Для обеспечения охраны общественного порядка в каждом учебном заведении будут дежурить сотрудники полиции. Возле школ будут выставлены посты ГИБДД.

Во всех городских парках и скверах города Челябинска будут дежурить дополнительные наряды полиции, а также представители частных охранных предприятий, добровольных народных дружин и казачеств.

«Управлением МВД России по городу Челябинску в администрацию города внесено предложение о запрете реализации алкогольной продукции в торговых точках, расположенных вблизи образовательных учреждений, парках и скверах на период проведения последних звонков. Сотрудники полиции напоминают будущим выпускникам, а также их родителям: в случае выявления в общественных местах подростков в состоянии алкогольного опьянения, родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности», - сообщил временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по городу Челябинску Сергей Абдувалеев.

Также полицейские напоминают, что за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность, а за неоднократную реализацию – уголовная.

24 мая для выпускников начнется пора государственной итоговой аттестации. В этот день девятиклассники будут сдавать экзамен по иностранному языку. В управлении образования Челябинска составили рейтинг предметных предпочтений школьников. Так, девятиклассники чаще всего выбирают для сдачи обществознание, на втором месте у них информатика, а на третьем – география.

«У выпускников одиннадцатых классов на первом месте также обществознание, на втором – биология, а на третьем месте – физика. Также в этом году среди школьников популярны такие предметы, как информатика и история», - сообщила председатель комитета по делам образования города Челябинска Светлана Портье.

Одиннадцатиклассники первые ЕГЭ начнут сдавать 27 мая. Это будут экзамены по географии и литературе.