Для семей с тройнями в Челябинской области приобретут жилье

Три новых квартиры будут приобретены для многодетных семей с тройнями в трех городах Челябинской области. В очереди останется еще одна семья с тройней.

Соответствующие аукционы объявило министерство имущества и природных ресурсов региона. Техзадание опубликовано на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Как пояснили в минимущества, квартиры планируется приобрести в Копейске, Челябинске и Верхнем Уфалее.

Получить новое жилье смогут семьи, в которых одновременно родилось трое и более детей. Жилплощадь будет предоставлена по договорам социального найма с последующим правом приватизации.

Площадь закупаемых квартир рассчитывается исходя из численного состава семьи, имеющегося в собственности жилья - 18 квадратных метров на одного человека с учетом уже имеющейся у семьи собственности. При этом они должны быть обеспечены жилой площадью менее нормы, установленной муниципалитетом.

Программа начала действовать в регионе в 2013 году. С начала действия программы свои жилищные условия улучшили 15 семей. В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий стоит четыре семьи с тройнями.