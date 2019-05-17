Дмитрий Федечкин покинет пост в правительстве 24 мая. Ему на смену придет Мария Хворостова

Дмитрий Федечкин покинет пост заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области - начальника управления пресс-службы и информации регионального правительства в следующую пятницу, 24 мая 2019 года.

Соответствующее постановление подписал врио губернатора Алексей Текслер. Документ размещен на официальном сайте правительства области.

«Освободить Федечкина Дмитрия Николаевича от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 24 мая 2019 года по инициативе гражданского служащего, пункт 3 части 1 статьи 33 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», - говорится в документе.

Уже найдет преемник Дмитрия Федечкина. Освободившийся пост в администрации губернатора и правительства области займет Мария Хворостова. «Да, я перехожу на работу в правительство региона», - написала она на своей странице в соцсетях.

В настоящий момент Мария возглавляет пресс-службу министерства здравоохранения области. «Почти 8 лет я провела в минздраве, и это было прекрасное, сложное и интересное время. Я очень благодарна людям, с которыми мы работали. За помощь, за уроки и за противостояние тоже. Я искренне люблю медицину и тех, с кем она меня свела. Мне всегда везло с руководителями - и в этот раз снова повезло», - написала Мария.

По данным из нескольких источников, новый глава региона планирует в будущем откорректировать структуру информационного блока правительства. Будут введены отдельная ставка пресс-секретаря губернатора и одна ставка руководителя пресс-службы.