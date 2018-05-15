Дмитрий Марков: Работники АО «Трубодеталь» всецело поддерживают благотворительные проекты предприятия

Сегодня, 15 мая, в Правительстве Челябинской области состоялось торжественное награждение победителей IV конкурса социальных и благотворительных проектов «ОМК-Партнерство», организованного Объединенной металлургической компанией.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор входящего в состав Объединенной металлургической компании челябинского АО «Трубодеталь» Дмитрий Марков, в 2018 году на конкурс в Челябинской области поступило 24 заявки, в том числе 16 от некоммерческих организаций и восемь от металлургов-волонтеров; 14 проектов получили гранты завода на суммы до 250 тысяч и до 50 тысяч рублей, соответственно. Общий бюджет конкурса на Южном Урале составил два миллиона рублей. За все годы проведения благотворительных конкурсов никто из работников АО «Трубодеталь» не высказался против того, чтобы предприятие ежегодно направляло часть заработанной прибыли на помощь нуждающимся. Напротив, многие высказались за увеличение размеров материальной поддержки проектов, а более 100 заводчан лично принимают участие в их реализации в качестве волонтеров. Главным критерием отбора при вложении средств является полезность проекта для людей. Не случайно, в 2017 году семь из десяти поддержанных заводом проектов смогли получить и президентские гранты. В этом году поддержку АО «Трубодеталь» получат проекты по профориентационной работе со старшеклассниками школ поселка Новосинеглазовский, где расположено предприятие, работе с трудными подростками, поддержке ветеранов и пенсионеров, больных детей, людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, экологическому просвещению, пропаганде здорового образа жизни, озеленению и благоустройству территорий.

По словам автора проекта «Я будущее», руководителя АНО «Молодежная школа предпринимательства» Анны Малышевой, топ-менеджеры АО «Трубодеталь» и ряда других предприятий Южного Урала расскажут ученикам школ поселка Новосинеглазовский о своей работе и реальных потребностях рынка труда, проведут тренинги и мастер-классы. Это позволит завтрашним выпускникам лучше сориентироваться в выборе профессии. Трехнедельные бизнес-курсы в рамках проекта смогут пройти почти 80 старшеклассников.