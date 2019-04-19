Дмитрий Медведев направил приветствие участникам экологического форума в Челябинске и намерен встретиться с ними

Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев направил приветствие участникам первого федерального экологического форума «Чистая страна» и намерен встретиться с ними в ближайшее время.

Напомним, экологический форум стартовал сегодня, 19 апреля, в Челябинске. На форум приехало порядка 600 гостей - эксперты, координаторы партпроекта «Единой России» «Чистая страна» в регионах, депутаты Государственной Думы, представители Правительства РФ и Министерства природных ресурсов и экологии, исполнительной, законодательной власти субъектов РФ, а также общественных движений, фондов и проектов, деятельность которых направленна на защиту окружающей среды.

Премьер Дмитрий Медведев направил приветствие участникам первого федерального экологического форума «Чистая страна» в Челябинске.

Обсуждение экологических инициатив состоится на трех тематических площадках, отметили организаторы – «Единая Россия».

«Наша главная задача, не просто обсудить существующие проблемы, но и предложить реальные рабочие механизмы, которые позволят улучшить экологическую ситуацию в стране», - отметил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

В рамках первой площадки - «Эффективная система обращения с отходами» - эксперты обсудят позитивные практики реализации реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионах, технологии раздельного сбора и накопления ТКО, развитие системы переработки отходов, внедрение системы экологических сборов, обращение с отходами I и II класса опасности, проблему рекультивации свалок.

На второй дискуссионной площадке «Снижение загрязнения в индустриальных центрах – баланс интересов экологии и экономики» обсудят квотирование выбросов загрязняющих веществ, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, реализацию реформы, направленной на минимизацию негативного воздействия предприятий на окружающую среду.

Участники третьей тематической площадки «Экологическое воспитание и эковолонтерство» рассмотрят вопросы развития системы волонтерского движения в сфере экологии, расширение системы экологического просвещения и эффективность экологических уроков, формирование системы общественного экологического контроля и вопросы зоозащиты.

На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках.

«По итогам сегодняшнего форума его участники встретятся с Дмитрием Медведевым и расскажут премьер-министру о результатах работы дискуссионных площадок», - сообщил координатор проекта партии «Единая Россия» «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам встреча премьера с участниками форума пройдёт в ближайшее время. «Ожидается, что по итогам встречи Председатель Правительства даст соответствующие поручения профильным министерствам», - добавил депутат.