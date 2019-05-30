Дмитрий Новоселов, спасший тонущих детей, будет представлен к награде «Юнармейская доблесть»

В Главном штабе «ЮНАРМИИ» готовят пакет документов на представление копейчанина Дмитрия Новоселова к награде «Юнармейская доблесть». Посмертно.

Следственный комитет России по Челябинской области продолжает проверку по факту гибели воспитанника «ЮНАРМИИ» Дмитрия Новоселова, который ценой своей жизни спас тонущих детей. Между тем в «ЮНАРМИИ» принято решение представить его к награде «Юнармейская доблесть» посмертно.

«Опасные ситуации с детьми нередко случаются тогда, когда рядом нет взрослых. И тогда на помощь приходят такие герои, как Дима. 13-лектний подросток совсем по-взрослому провел настоящую спасательную операцию. История истинного героизма, о которой говорят по всей стране. Такие ситуации показывают, что именно добро руководит человеком с рождения», - подчеркнул лидер «ЮНАРМИИ», летчик - космонавт Роман Романенко.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», воспитанник «ЮНАРМИИ» Дмитрий Новоселов утонул, спасая детей из затопленного карьера. Трагедия произошла на окраине поселка Бажово, 24 мая. Несколько мальчишек приехали на велосипедах на карьер. Они затеяли игру прямо на обрывистом берегу, который образовался после затопления старой угольной шахты. Вокруг нет ни ограждений, ни предупреждающих знаков. В какой-то момент грунт обвалился буквально под ногами ребят, двое упали в ледяную воду. Дмитрий поезжал мимо на велосипеде и бросился им на помощь вместе с другими мальчишками. Он вытащил на берег всех, но сам выплыть не смог.

Погибший подросток был хорошо подготовлен физически. Дима занимался спортивными единоборствами, выступал в соревнованиях, участвовал во всех юнармейских мероприятиях. Он мечтал пойти по стопам своего отца – поступить в Челябинское летное училище.