Добро пожаловать! Федерация ездового спорта Челябинской области приглашает на гонку каюров

В Челябинской области готовятся к авторской гонке по снежным дисциплинам ездового спорта «Созвездие Гончих Псов». Соревнования пройдут девятого марта на лыжной базе поселка Полетаево Сосновского района. Начало - в десять утра.

О своем участии уже заявили каюры из Челябинска, Копейска, Южноуральска, Магнитогорска, Екатеринбурга, Каменска-Уральского. Планируют посетить Южный Урал и гости из Качканара (Свердловская область).

Заявки на участие принимаются до шестого марта. К авторской гонке допускаются как взрослые каюры (мужчины и женщины старше 18-ти), так и дети в возрастных категориях 4-7 лет и 7-11 лет, и подростки в возрасте 12-17 лет. С регламентом соревнований можно познакомиться здесь.

Гостей субботнего события ждут музыкальная программа с ведущим и ди-джеем, катание на упряжках, работа фотозоны. Приглашаются все желающие приятно провести время, подышать свежим воздухом и поболеть за каюров и их четвероногих друзей.

Организаторами являются федерация ездового спорта Челябинской области (ФЕСЧО) и детско-юношеская спортшкола поселка Полетаево. Главный судья соревнований - Евгений Бутырин, подготовивший к гонкам большое количество спортсменов, в том числе участников чемпионатов Европы и мира, главный ветеринар - Наталья Арефьева.

Программа соревнований:

10.00-12.00 - регистрация участников, ветеринарный контроль собак, проверка снаряжения, фотосессия;

10.00 - официальное открытие, развлекательная программа, собрание участников;

12.00 - старт первого участника; основные старты;

14.00 - детские старты;

15.30 - церемония награждения, закрытие соревнований.

Программа предварительная, возможны изменения, отмечают в ФЕСЧО.

Фото из группы «Созвездие Гончих Псов» ВКонтакте