Добро пожаловать: школа путешественников Федора Конюхова ищет новых учеников

В Челябинской области школа путешественников Федора Конюхова объявляет набор на летние смены. Всесезонный детский лагерь, расположенный на горнолыжном курорте «Солнечная долина» и клубе-отеле «Золотой пляж», обещает сделать лето каждого школьника максимально насыщенным и ярким.

Каждая смена лагеря тематическая и по-своему уникальная. Этим летом для юных путешественников организаторы приготовили восемь смен, посвященных мото-картингу, вейкбордингу, танцам, туризму, изучению английского языка, отдыху в палаточном лагере, а также mix-смену, объединяющую в себе несколько направлений.

Во время каждой смены ребятам выдается паспорт путешественника, самые активные отряды получают право оставить свое название на тропе славы, а победителей конкурсов награждают призовыми сертификатами.

А самый активный юный путешественник лично встретится с Федором Конюховым, который расскажет о своих свершениях и грядущих планах, поделится секретами путешествий и даст несколько практических советов.

Подробная информация на сайте, «Вконтакте» и по телефону: +7 (351) 700-01-36.