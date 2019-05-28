Всем желающим: Добро пожаловать в трезвенную школу на Увильдах

В Челябинской области, на одном из живописнейших озер региона, с первого по седьмое июля под открытым небом будет проходить XI международная трезвенная школа-слет «Увильды-2019». Организаторы говорят всем сторонникам ведения здорового образа жизни: «Добро пожаловать!»

Слет пройдет при поддержке челябинской епархии, синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви, Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» РПЦ и администрации Аргаяшского района.

Программа палаточного лагеря, который будет работать под девизом «Крепкая семья - дружный приход» включает в себя лекции, обучающие семинары, тренинги и мастер-классы по следующим направлениям: духовные и нравственные основы воспитания в семье и школе; утверждение трезвости и профилактика зависимостей; обучение православной культуре и методика работы с подростками; миссионерская и благотворительная деятельность; культура здоровья; организация социальной работы, разработка и управление проектами; традиционное народное творчество.

В течение школы-слета на берегу Увильдов будут проходить богослужения, консультации со священниками и психологами. Также участники смогут дать обет трезвости. Организаторы обещают интересную досуговую программу: киноклуб, вечерки, ромашковый бал.

Всем желающим принять участие в школе-слете нужно взять с собой палатки, спальные мешки и туристический коврик. Обязательна регистрация. Более подробная информация - на сайте слета и в группе ВКонтакте.

В одно и то же время со школой-слетом на Увильдах будет проходить другое интересное мероприятие «Голодай-2019» для детей и подростков в возрасте 11-16-ти лет. Лагерь будет проходить в условиях, максимально приближенных к реальной аварийной ситуации. Ребятам предстоит пережить множество испытаний и приключений, получить навыки необходимые при любой аварии или нештатной ситуации.

Как отмечают организаторы, умение рождает уверенность, уверенность вытащит из любой, самой экстремальной ситуации.