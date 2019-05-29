Дольщики ООО «Капитал Дом» пикетируют резиденцию губернатора Челябинской области

Обманутые дольщики вновь организовали одиночный пикет у резиденции губернатора Челябинской области. В этот раз о себе напоминают обманутые дольщики ООО «Капитал Дом» (Александр Сребрянский).

«У минстроя решения нет. От губернатора ждем ответ», - написано на плакате, с которым вышла в пикет одна из обманутых дольщиц недостроенного дома №6 ООО «КапиталДом».

Учредителем компании является бизнесмен Алексей Сребрянский. На сегодня он проходит обвиняемым по уголовному делу о хищении денег дольщиков.

Кроме того, в следственной части ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области расследуется уголовное дело по фактам хищения неустановленными лицами из числа руководителей ООО «Уралстрой», ООО «Проект Парковый-1», ООО «РегионПроект», ООО «Стройинвест», ООО «Фирма Челябстройподрядчик», ООО «КапиталДом», ООО «СтройДом», ООО СК «Радуга» денежных средств, принадлежащих участникам долевого строительства при возведении 22 многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Челябинска и Копейска.

В ходе предварительного следствия установлено, что конечным бенефициаром данных компаний также является Сребрянский. В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство. 24 мая Сребрянский был арестован. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня в списке проблемных числится 56 строящихся жилых домов. Свои квартиры не могут получить около четырех с половиной тысяч дольщиков. По 18-ти домам уже есть конкретные решения. По ряду объектов продолжаются переговоры с инвесторами. Глава области Алексей Текслер на днях побывал на некоторых проблемных объектах.