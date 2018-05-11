Дольщики в Чебаркуле до конца года заедут в новые квартиры

Дольщики компании «ПромСитиСтрой» в Чебаркуле (Челябинской области) в четвертом квартале 2018 года получат квартиры в новом доме, который строит компания «Жилгражданстрой». Об этом губернатору Борису Дубровскому его заместитель Сергей Шаль доложил на очередном совещании.

По словам Сергея Шаля, компания «ПромСитиСтрой» осуществляла строительство дома в Чебаркуле с привлечением 15 договоров долевого участия. Правительством региона совместно с органами местного самоуправления была проведена работа и найден инвестор – компания «Жилгражданстрой», которая предоставит в своем строящемся доме квартиры для дольщиков. Предварительно уже с гражданами была проведена работа, и они выбрали понравившиеся жилые помещения. Ввод многоэтажки в эксплуатацию запланирован в четвертом квартале 2018 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе главы региона, в ходе совещания губернатор ознакомился с текущей ситуацией в жилом комплексе «Яркая жизнь». Застройщик доложил о работах, которые происходят сейчас на строительной площадке дома №8. В мае начнется присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения, продолжаются работы по внутренней отделке, и производится установка лифтового оборудования. Борис Дубровский поставил задачу сдать дом №8 в жилом комплексе «Яркая жизнь» в сентябре 2018 года. Также глава региона поручил разработать «дорожную карту», в которой будет определен алгоритм работы на домах №3, 6 и 7, где работы не ведутся.

Также есть положительная динамика в ситуации с компанией «Речелстрой», она начала перечислять средства СК «Западный луч», идет подписание акта выполненных работ. «До конца мая 2018 года компанией «Западный луч» будет представлен план и финансовая модель строительства второй и третьей очереди, то есть всех начатых домах «Речелстроем». Надеюсь, что в первой декаде июня текущего года мы сможем уже ознакомить всех заинтересованных лиц с конкретными сроками достройки домов в микрорайоне «Чурилово Lake City», – проинформировал Сергей Шаль.