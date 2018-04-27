Дом дружбы народов в Челябинске отмечает 15-летний юбилей

В субботу, 28 апреля, челябинский областной Дом дружбы народов отметит 15-летний юбилей. К праздничной дате приурочен областной семинар для руководителей национально-культурных объединений Челябинской области.

Юбилейная встреча будет состоять из двух частей. Сначала приглашенные примут участие в тренинге «Спеши делать добро», посвященном Году добровольца (волонтера) в России. Во второй части гостей ждет праздничный концерт, подготовленный силами самодеятельных коллективов области. На встречу приглашены представители из 17 муниципальных образований области. Также ожидается делегация из республики Казахстан.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минкульта, Дом дружбы ведет активную деятельность по организации и проведению многочисленных мероприятий, в числе которых традиционные праздники, такие как День славянской письменности, Сабантуй, Навруз. В то же время является инициатором новых начинаний, с его подачи в области появились и получили популярность новые праздники и фестивали – «Соцветье дружное Урала», «Радянска Украина», «Туган жер», «Мунаджат».

Отдельная большая работа проводится в рамках федеральной программы приграничного сотрудничества. С 2013 года областной ДДН сотрудничает с Казахстаном, за это время удалось провести множество совместных мероприятий: встреч, обсуждений, конкурсов, самое важное из которых молодежный форум «Диалог культур».

Еще одно значимое направление деятельности – проведение семинаров, конференций, круглых столов, оказание методической помощи. В общей сложности за год областной Дом дружбы проводит около 500 мероприятий разного уровня.

Семинар состоится 28 апреля с 10 часов в Администрации Центрального района (ул. Коммуны, 89).