«Дом.ru» вновь разыграет миллион рублей в открытом чемпионате России по Dota 2

Телеком-оператор «Дом.ru» при поддержке Федерации компьютерного спорта России приглашают поклонников компьютерной игры Dota 2 к участию во втором открытом чемпионате России. Команды, победившие в отборочных соревнованиях, выйдут в финал турнира и поборются за чемпионский титул и призовой фонд в 1 000 000 рублей.

Чемпионат состоит из 2 онлайн-этапов: групповых отборочных игр, которые пройдут с 30 марта по 21 апреля в каждом федеральном округе, и финала - с 26 по 28 апреля. Участвовать может любая команда из 5 человек – граждан РФ, возрастное ограничение – 14+. Оставить заявку на участие в первом турнире можно до 29 марта, а задать вопросы организаторам - через чат-канал Discord.

Отборочные соревнования пройдут по олимпийской системе – до первой победы, а финал – до двух-трёх побед. Каждый федеральный округ разыграет одну квоту в финальный этап. За первое место команда-победитель получит 500 тысяч рублей, за второе-четвертое – 225, 125 и 50 тысяч рублей соответственно, за все последующие – по 25 тысяч рублей.

Аналогичный турнир «Дом.ru» проводил в ноябре 2018 года. Тогда участие в нем приняли более 7 тысяч геймеров, лидером по количеству заявленных команд стали Центральный и Северо-Западный федеральные округа – более полутора тысяч участников боролись за попадание в финал в каждом из них. Победителями стали команды TPB, Anime.11.Esports, Melancholy, получившие по 500, 225 и 125 тысяч рублей. Все игры транслировались в прямом эфире, следить за упорными противостояниями помогал звездный состав комментаторов: Дарья Eiritel Морозова, Александр Jam Коротков, Ярослав NS Кузнецов. Организаторы ожидают, что в этот раз конкуренция может быть еще выше. Следить за играми, как и прежде, можно будет в формате онлайн-трансляций, которые будут доступны на Twitch.