«Дом.ru» запустил ТВ-приставку на Android
Общество
Сегодня, 16:19

Телеком-оператор «Дом.ru» представляет челябинцам цифровую электронную приставку «Movix Pro», расширяющую границы цифрового ТВ. С помощью ее южноуральцы запускать на экране телевизора Android-приложения, смотреть каналы и видео в разрешении 4K, а также пользоваться интерактивными сервисами.

«Movix Pro» - миниатюрное устройство, выполненное в современном дизайне. Приставка работает на базе ОС Android (версия 7.1.2.), что позволяет загружать сторонние приложения и запускать их прямо на экране телевизора. В магазине приложений можно скачать мессенджеры, игры, клиенты для соцсетей, офисные инструменты и многое другое. Такая возможность обрадует пользователей, которые активно пользуются приложениями на смартфоне и хотели бы расширить их применение: например, запустить на большом экране приложение для занятий йогой или игровой стрим. Внутренняя память устройства -8 ГБ, в наличии слот для карты памяти Micro SD.

Для комфортной работы с приложениями к приставке можно через два USB-порта и Bluetooth подключать внешние устройства - компьютерную мышь и клавиатуру, джойстик, геймпад, веб-камеру, а также наушники или акустическую систему. «Movix Pro» управляется с помощью штатного пульта, однако благодаря функции HDMI CEC, управлять ею можно и пультом от телевизора. 

При подключении цифрового ТВ «Дом.ru», пользователь приставки получает возможность смотреть до 222 ТВ-каналов, из них 87 в HD (число каналов зависит от подключенного пакета) и большое количество сторонних видеосервисов: Амедиатека, START, MEGOGO и др. Приставка позволяет наслаждаться видео в высоком качестве 4K Ultra HD. Даже если телевизор не работает с 4K, приставка автоматически установит максимально возможные параметры картинки и звука.

Устройство обеспечит клиентов сервисами «видео по запросу» и «управляй просмотром», которые дают возможность смотреть любимые фильмы и передачи в любой момент. Сервис управления просмотром поможет поставить программу на паузу или повторить нужный эпизод. Многим будет полезна функция напоминания о начале выбранной передачи и возможность родительского контроля за контентом.

  Новая приставка – часть инновационной цифровой видеоплатформы «Movix», которую «Дом.ru» развивает с 2018 года. В нее также входят мобильное приложение «Дом.ru Movix», веб-портал, приложение для Smart TV и первая версия приставки, которые обладают единым интерфейсом и синхронизацией.

«Movix Pro» - следующий шаг в развитии цифровой медиаплатформы будущего, которую создаёт «Дом.ru». Мы хотим, чтобы наши клиенты могли смотреть контент всюду, где пожелают, и так, как им удобно. Например, можно начать смотреть фильм дома на телевизоре, а продолжить в дороге с того же места, запустив мобильное приложение. Чтобы обеспечить нашим клиентам приятный просмотр без «зависаний», оператор проводит проактивный мониторинг качества работы приставки и доставки контента, что снижает вероятность сбоев. Высокая скорость работы интерфейса и сервисов приставки «Movix Pro» обеспечивается за счет использования современных технологических решений, - рассказывает директор филиала «Дом.ru» в Челябинске Кирилл Кузнецов.

«Movix Pro» можно приобрести при подключении к цифровому ТВ или к пакету услуг «Дом.ru» за 3 900 рублей.

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