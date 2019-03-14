Дорогу к дому больного ребенка на Розе почистили - частник сделал это за свой счет

В поселке Роза Коркинского района (Челябинская область), где скорая три дня не могла добраться до трехлетнего малыша с высокой температурой, дорогу к дому больного ребенка почистили, как и обещали. Частный предприниматель Андрей Бородин выехал на проблемную улицу Джамбула на погрузчике вчера вечером, 14-го марта. Работу он выполнил за свой счет - как оказалось, договора с розинской администрацией на тот момент у него не было.

Договор появился сегодня утром, 15-го марта, - вероятно, спасибо за это нужно говорить ночному снегопаду. В четверг глава Розы Андрей Власов лично позвонил Андрею Бородину и попросил его почистить поселок от снега. Тот твердо ответил, что без договора работать больше не будет. Подействовало. Документ, подписывать который подрядчик приходил в администрацию трижды за март, чудесным образом появился в середине месяца.

Сегодня Андрей Бородин уже выходил на грейдере в центр Розы, позднее он поедет в отдаленную часть поселка, в том числе и на почищенную вчера улицу Джамбула, снова ставшую труднопроходимой из-за сильного снегопада.

Как рассказал предприниматель агентству «Урал-пресс-информ», он является подрядчиком, ответственным за уборку розинских дорог, уже девять лет. Раньше проблем с исполнением муниципальных контрактов не было, в этом году работать стало сложно. На дворе середина марта, а аукцион до сих пор не проводился. Местная администрация заключает с ИП Бородин договор подряда сроком на один месяц. Так было в январе, феврале, сейчас и мартовский документ подоспел.

Сумма, которая предусмотрена властями, - сто тысяч рублей в месяц (точнее 99 тысяч 900 рублей). По словам Андрея Бородина, этих денег катастрофически не хватает. Один только грейдер за смену тратит двести литров солярки, а это почти десять тысяч рублей. Плюс еще примерно в десять тысяч рублей в смену обходится дизельное топливо, чтобы заправить погрузчик и спецтехнику МТЗ. И это только траты на дизтопливо. А еще надо налоги выплачивать. На зарплату рабочим денег не остается – платить попросту нечем. Так и получилось, что Андрей Бородин теперь работает на снегоуборочной технике один.

«Раньше я сам определял, куда ехать, чтобы почистить снег. В этом году решу поработать, а мне говорят: Зачем ты туда поехал?! Тебя не вызывали, заявки на уборку у тебя нет», - посетовал Андрей Бородин.

К слову, пока деньги за работу он получил только за январь.