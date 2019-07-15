Дорожники просят убрать антивандальные люки

Подрядчик ООО «Нижавтодорстрой», который занимается ремонтом дорог в Челябинске, просит убрать пластиковые люки и заменить их на чугунные. Нижегородцы говорят, что они легко деформируются и приходят в негодность.

Об этом заместитель генерального директора ООО «Нижавтодорстрой» Александр Сидорук сообщил сегодня, 15 июля, на традиционном совещании в администрации Челябинска.

«При вскрытии дорожного полотна мы обнаруживаем некоторые колодцы, которые просто «закатаны» в асфальт. Те, которые пластиковые они сильно деформированы. Нагрузка на них большая. По дорогам ездят большегрузы, они трескаются. В пятницу МУП «ПОВВ» установили новые пластиковые люки, в субботу уже шесть пришли в негодность. Их нужно заменить на чугунные. Кроме того, мы предлагаем, чтобы они сами их не устанавливали. Мы впервые у вас их будем устанавливать перед тем, как укладывать асфальт, а не потом. Тогда дорога вся ровная будет», - сказал заместитель генерального директора ООО «Нижавтодорстрой» Александр Сидорук.

«Пластиковые люки нужно ставить где угодно, но только не на дорогах. Мною дано поручение убрать их и заменить на чугунные», - сказала Наталья Котова.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», челябинское управление дорожного хозяйства и ООО «Нижавтодорстрой» подписали контракт на прошлой неделе. Цена контракта – 827,7 миллиона рублей.

По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» данная компания отремонтирует 18 участков дорог:

- Российская (от Труда до Свободы);

- 40 лет Победы (от Чичерина до Братьев Кашириных);

- Университетская Набережная (от Академика Макеева до Чичерина);

- Салавата Юлаева (от Академика Макеева до проспекта Победы);

- Свободы (от Братьев Кашириных до Торговой);

- Братьев Кашириных (от 40 лет Победы до Северной);

- Цвиллинга (от проспекта Ленина до Степана Разина);

- Дзержинского (от Отечественной до Гагарина)

- Курчатова (от Энгельса до Елькина);

- Энгельса (от Курчатова до Худякова);

- Сони Кривой (от Лесопарковой до Воровского);

- Коммуны (от переулка Институтского 2-го до III Интернационала);

- Северный Луч (от Героев Танкограда до Свердловского тракта);

- Хлебозаводская (от Морской до Северного Луча);

- Чичерина (от Университетской Набережной до Салавата Юлаева);

- Худякова (от Воровского до Университетской Набережной);

- Доватора (от Воровского до Степана Разина);

- Новоградский проспект на (от Салавата Юлаева до границы города Челябинска).

Кроме того, на пересечении автодороги «Меридиан» с улицей Потемкина, а также проспекта Победы с улицей Тепличной будут установлены светофорные объекты.

Компания уже закончила ремонт улицы Университетской Набережной. Скоро там начнется нанесение разметки. Также в выходные укладывался асфальт на улице Худякова и Салавата Юлаева. На этой неделе начнутся работы на улице Доватора.

«На участке улицы Худякова были взяты пробы. Асфальт соответствует всем требованиям. Подрядчик сейчас увеличит количество поставок асфальта. У него заключен контракт с тремя поставщиками, подключается второй», - сказал заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Ранее именно к этому участку дороги были претензии. Компания «Нижавтодорстрой» уложила там 300 тонн выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. Однако результат контрольных проб смеси оказался неутешительным - оказалось, что она не соответствует заявленной процедуре. Выяснилось, что подрядчик положил асфальтобетонную смесь, произведенную на заводе в Сосновском районе, принадлежащем ТПК «ЯКК», которая ранее отказалась от контракта на проведение дорожного ремонта в Челябинске как раз-таки из-за несоответствия заводской смеси требованиям заказчика.