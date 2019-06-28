Досрочно завершен ремонт путепровода на трассе М-5 в Челябинской области

Путепровод возле поселка Саргазы на федеральной дороге М-5 «Урал» в Челябинской области отремонтирован на месяц раньше запланированного.

Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ УпрДор «Южный Урал», подведомственное учреждение которого проводило ремонт.

Работы на путепроводе начались 15 апреля и продлились чуть более двух месяцев. На этот период было введено временное ограничение движения с организацией двухстороннего движения по правому проезду.

Мост находится на популярном дачном маршруте, поэтому в дни и часы пиковых нагрузок на этом участке был затруднен проезд, поскольку. Дорожники (ФКУ «Южный Урал» совместно с подрядчиками ПСК «КамаМост») постарались в кратчайшие сроки и без потери качества выполнить ремонтные работы. По контракту работы необходимо было завершить 20 июля, но уже 20 июня приемочная комиссия приняла объект в эксплуатацию.

В ходе работ на левом проезде путепровода заменили все элементы мостового полотна, устроили новое покрытие из гранитно-литой композиции, отремонтировали и заменили укрепления конусов, покрытий подходов и восстановили водоотводные конструкции, заменено барьерное и перильное ограждение, покрытие тротуара.

В 2019 году, помимо сданного путепровода, планируется провести ремонт 3 мостов и капитально отремонтировать 3 мостовых сооружения. Работы на этих объектах идут в соответствии с графиком.

Ситуацию в круглосуточном режиме контролируют специалисты Единой диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал». При возникновении нештатной ситуации на федеральной трассе водители могут позвонить по круглосуточному номеру: 8 (351) 266-65-63.