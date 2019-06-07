Достроить дома челябинской «Радуге» поможет фонд защиты дольщиков

Строительная компания «Радуга» сможет достроить дома в Челябинске с помощью средств фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

Об этом сегодня, седьмого июня, заявил глава Челябинской области Алексей Текслер после встречи с представителями фонда на площадке Петербургского международного экономического форума.

Руководитель региона отметил, что на Южном Урале сегодня более 50-ти проблемных объектов. Без жилья остаются четыре с половиной тысячи участников долевого строительства. Региональные власти пытаются найти решение по каждому недострою. Алексей Текслер напомнил, что в ближайшие два года будет сдано и расселено 18 домов.

Что касается незавершенных объектов СК «Радуга» - их семь. Оформлен 701 договор долевого строительства. На то, чтобы завершить строительство, необходимо около 750-ти миллионов рублей.

«Сейчас фонд прорабатывает вопрос банкротства компании, чтобы была возможность вложить в стройку собственные средства. Также в мы направили заявку еще на два дома, расположенных в жилом комплексе «Радуга», которые возводит строительная компания ООО «КапиталДом». Мы на практике видим работу одного из новых инструментов защиты прав дольщиков. Участники долевого строительства смогут на общем собрании решить, хотят ли они достройки домов или предпочтут получить денежную компенсацию», - подчеркнул Алексей Текслер.

По закону, фонд защиты прав дольщиков контролирует строительство тех проблемных объектов, застройщики которых отчисляли в него страховые взносы в размере 1,2 процента от стоимости договора долевого участия.

СК «Радуга» - один из застройщиков жилого комплекса «Радуга», находящегося на северо-западе Челябинска (в районе Краснопольской площадки). На сегодняшний день компания привлекла средства дольщиков для возведения семи десятиэтажных многоквартирных домов. Однако их строительство фактически прекратилось в конце 2017-начале 2018 года. При этом три из семи зданий имеют очень высокую степень готовности.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, до приостановки в ноябре 2018 года регистрационных действий компания успела заключить более 700 договоров долевого участия. Сумма взносов застройщика в компенсационный фонд составила 9,3 миллиона рублей.

По предварительной оценке минстроя региона, для достройки проблемных объектов СК «Радуга» необходимо около 750-ти миллионов рублей. Областные власти обратились в фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с просьбой рассмотреть возможность инициирования процедуры банкротства застройщика и восстановления прав обманутых дольщиков. На сегодняшний день фонд готовит документы для обращения в суд с заявлением о банкротстве.

Правительство Челябинской области сформировало заявку в Фонд о рассмотрении возможности достройки всех проблемных домов, сроки ввода в эксплуатацию которых нарушены. В ближайшее время готовятся изменения в закон о долевом строительстве, регламентирующие порядок направления средств субъекта РФ и средств АО «ДОМ.РФ» на завершение подобных объектов.