Драфтовые напитки и пенный безлимит: «Мегаполис» приглашает на особенный фестиваль

В Челябинске уже ставший традиционным фестиваль «Брудерфест» от «Мегаполиса» откроет свои двери 12 октября и объединит любителей качественных напитков на целые две недели.

Торжественное открытие «Брудерфеста» пройдет в атмосфере баварского праздника, с размахом, под любимую музыку с веселыми конкурсами.

Каждый день, во время проведения фестиваля, гости смогут насладиться «Пенным безлимитом»: неограниченное количество пенного в будни - за 490 рублей, в пятницу и субботу - за 690 рублей. На выбор - один из четырех видов собственного производства.

Кроме того, на фестивале состоится турнир по поеданию колбасок. В бескомпромиссной борьбе сойдутся любители хорошо и вкусно поесть. Участники будут соревноваться в поедании колбасок различных размеров и вкусов. Кто больше и быстрее съел, тот и король.

На фестивале будет выбрана его королева, пройдет розыгрыш 200 литров пенного и дегустация хмельных напитков собственного производства сети домашних ресторанов «Брудершафт».

Невероятный накал эмоций, особенная атмосфера, море пенных напитков и, конечно же, вкусные блюда. Будет вкусно, однозначно весело и безусловно аппетитно!

ДП «Брудершафт»: КРК «Мегаполис», Свердловский проспект, 51-А, телефон: 247-05-04.

В акции имеются ограничения, подробности - в заведении.