Дубровский дал старт новогодним чудесам

Традиционная благотворительная акция «Подарим Новый год детям» стартовала в Челябинской области накануне новогодних праздников.

В рамках акции дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации — сироты, дети-инвалиды и дети из малоимущих семей, — получат новогодние подарки и посетят праздничные мероприятия.

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Борис Дубровский.

«Чудеса всегда происходят с теми, кто верит в добро, помогает друзьям, хорошо учится и узнает новое. Учитесь! Трудитесь! Смело идите к своим мечтам! Мы, взрослые, вам обязательно в этом поможем», – обратился Борис Дубровский в своем видеообращении к юным южноуральцам.

По решению губернатора на приобретение подарков детям только из областного бюджета направлено свыше 21 миллиона рублей и закуплено около 185 тысяч подарков. Традиционно к акции «Подарим Новый год детям» присоединяются муниципалитеты, промышленные предприятия, общественные и благотворительные организации. Благодаря совместным усилиям удается подарить новогоднее настроение и подарки всем южноуральским детям. В ближайшее время министерство социальных отношений начнет раздачу новогоднего груза по всем муниципалитетам.

Кульминацией акции станет проведение губернаторских новогодних елок. В этом году они состоятся: 21 декабря в Челябинске, в государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова, 24 декабря в Магнитогорске и Златоусте. Детей ожидает развлекательная программа возле елки с участием Деда Мороза и Снегурочки, сказочное представление, подготовленное артистами областных театров, а также подарки. Всего в этих праздничных мероприятиях примут участие 6000 школьников до 15 лет. Также с 7 по 14 января 2018 года в 10 городах Челябинской области пройдут Рождественские елки. На них будут приглашены почти две тысячи ребят.

Помимо губернаторских елок юные южноуральцы, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в организациях для детей-сирот, отправятся в Москву. Делегация в составе 27 школьников из Бредов, Карталов, Кизила, Усть-Катава, Южноуральска и Чебаркульского района 25 декабря примет участие в празднике, который состоится в московском Ледовом дворце. Здесь школьников ожидает ледовое шоу «Аленький цветочек», экскурсия по столице России и посещение Океанариума.

Также в конце декабря представительная делегация из 96 юных южноуральцев отправится в Москву в Государственный Кремлевский Дворец на главную новогоднюю елку страны, которая состоится 26 декабря. В состав делегации войдут дети от 8 до 13 лет, ранее не участвовавшие в данном мероприятии, из числа отличников учебы, победителей конкурсов и олимпиад, воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей из социально незащищенных семей, опекаемых и приемных детей.