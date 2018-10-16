Дубровский - главам: Задолженность за ТЭР должна снижаться

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поручил главам муниципальных образований активизировать работу по снижению задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

Задолженность предприятий ЖКХ области перед основными поставщиками ТЭР с момента окончания прошлого отопительного периода снижена на 500 миллионов рублей. Но по сравнению с показателем на начало отопительного сезона прошлого года она увеличилась на 1,6 миллиарда рублей.

По состоянию на 4 октября 2018 года долг предприятий ЖКХ составляет 3,32 миллиарда рублей (около 3,8 среднемесячных начислений), в прошлом году на аналогичную дату – 2,13 миллиарда рублей. Об этом доложил министр строительства и инфраструктуры Виктор Тупикин на аппаратном совещании с главами под председательством губернатора Бориса Дубровского.

Задолженность за газ перед ООО «НОВАТЭК-Челябинск» равна 1,6 миллиарда рублей (в прошлом году на аналогичную дату – чуть более миллиарда). Долг за транспортировку газа перед АО «Газпром газораспределение Челябинск» достиг 198,5 миллиона рублей (в прошлом году на аналогичную дату – 170 миллионов).

ПАО «Челябэнергосбыт» за потребленную электроэнергию должны более 1,3 миллиарда рублей. С первого июля 2018 года функции гарантирующего поставщика электроэнергии перешли к филиалу ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго». И уже перед этой компанией накоплен долг в размере текущего начисления 155,3 миллиона рублей.

Долги в размере более трех среднемесячных начислений имеют предприятия ЖКХ Верхнего Уфалея (8,6 среднемесячных начисления), Златоуста (4,8 месяцев), Челябинска (4,1 месс), Катав-Ивановска (11,6 мес.), Сатки. (5,9 мес.), Карабаша (5,4 мес.), Кыштыма (7,2 мес.), Миасса (3,9 мес.), Троицка (6,5 мес.), Каслинского района (9 месяцев), Локомотивного (10,4 мес.), Аргаяшского района (4,8 мес.), Красноармейского района (8,3 мес.), Брединского, Варненского, Еманжелинского, Еткульского, Сосновского и Чебаркульского районов.

«Основной причиной образования задолженности предприятий ЖКХ за ТЭР являются долги населения за жилищно-коммунальные услуги, которые за год выросли на 1,7 миллиарда рублей (на 14,1%) и на первое октября 2018 года составили около 13,77 миллиарда рублей, из которых более 2,5 миллиарда рублей - «мертвая» задолженность (более трех лет)», - сообщил Виктор Тупикин.

Во всех муниципальных образованиях Челябинской области созданы специальные межведомственные рабочие группы с участием представителей прокуратуры, правоохранительных органов по работе с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги. В рамках работы данных рабочих групп выясняются причины возникновения задолженности и определяются варианты ее погашения в досудебном порядке, заключаются соглашения о погашении задолженности.

В 2018 году подано 84,4 тысячи исков на сумму более 2,4 миллиарда рублей (17,4% от объема всей задолженности). Фактически взыскано – 577,1 миллиона рублей (за 2017 год – 663,7 миллиона рублей).

Министр отметил слабую работу муниципальных образований по взысканию долгов населения. «При среднеобластном уровне собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги 96% задолженность населения за год должна увеличиться на 5%, по факту - 14%», - пояснил министр. По его словам, хуже всего работа ведется в Локомотивном, Чебаркульском городских округах, Брединском и Кунашакском районах.

Главам муниципальных образований рекомендовано усилить работу по досудебному погашению задолженности населения и работу с судебными приставами. Главам также поручено активнее помогать предприятиям ЖКХ в работе по взысканию просроченной задолженности не только населения, но и коммерческих организаций.