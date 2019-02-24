Дубровский: Город-миллионник не может находиться в таком состоянии

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский устроил «головомойку» исполняющему полномочия главы Челябинска Владимиру Елистратову и главам районов города за некачественную уборку улиц. А если говорить простыми словами- за то свинство, которое они допускают в областном центре.

«Челябинск не может находиться в таком состоянии. Это город, город-миллионник! И люди в таких городах живут для того, чтобы носить туфли, а не кирзовые сапоги, - негодовал губернатор на исходе зимы. - Тот, кто готов ходить в кирзовых сапогах, в деревнях живет».

Борис Дубровский искренне недоумевал, почему в Тюмени, где за зиму снега не меньше выпадает, чем в Челябинске, видно не только дороги, но и бордюры. Даже в районном центре Долгодеревенское (Сосновский район, который находится рядом с Челябинском) дороги гораздо чище.

«Почему у нас это по-другому?», - спрашивает губернатор у городских начальников, не получая ни одного ответа на свой резонный вопрос. Обычные жители задаются этим вопросом уже не первый день и даже месяц. Молодые женщины, которые гуляют с колясками, с трудом передвигаются по городским улицам и дворам. А вы пробовали везти ребенка в садик не на машине, а на санках? Еще та физзарядка. После которой надо сначала принять душ, а потом уже спешить на работу. Без слез не взглянешь, как вынуждены передвигаться по главному городу области дети и пожилые люди. Зато для машин у нас хотя бы основные улицы чистятся, сгребая часть месива поближе к тротуарам.

А как пешком добираться до работы? На пешеходные переходы можно попасть только дважды забравшись на кучи снега (в начале и в конце перехода) и с трудом спустившись с них, предчувствуя неизбежную скорую встречу с травматологом. Путь по тротуарам по улицам и во дворах - это настоящее преодоление препятствий в виде грязных снежных куч, жуткого месива под ногами, льда и еще много чего «интересного». Даже качественная зимняя обувь с трудом выдерживает один сезон. Впору на галоши переходить.

Правда, всего этого не понять чиновникам, которых довозят до самого крылечка (и к работе, и к дому). Обувь у «слуг народа» всегда чистенькая. Это же наглядно показала проверка у губернатора.

Борис Дубровский поднял одного из присутствовавших на совещании глав, чтобы посмотреть, в чем они ходят. Оказывается, начальникам кирзовые сапоги не нужны. Они вполне себя комфортно щеголяют в чистых туфлях, убедился губернатор.

«А туфли у вас чистые! Вы как ходите-то? Не может быть, чтобы они были чистыми! Я не решился из машины выйти, - констатировал губернатор и сделал вывод. - Значит, вы не ходите и там не бываете нигде, а смотрите на людей из своих окошек (комфортных автомобилей – прим. ред.), как они (обычные жители – прим. ред.) ползут там по кварталам со своими колясками! Потому что невозможно в туфлях пройти по этим улицам».

Борис Дубровский с надеждой предположил, что, может быть, главы, как обычные люди, все-таки ходят по такому неубранному городу в сапогах, а, заходя в его кабинет, просто переобуваются. Он пообещал прийти в кабинеты к чиновникам и выяснить, насколько верны его предположения. Губернатор предупредил, что он не шутит. Но маловероятно, что чиновники оправдают его надежды.

Губернатор потребовал от глав очистить город от грязного снега до понедельника, 25 февраля. В социальных сетях жители высказывают сомнение, что этот нагоняй существенно изменит ситуацию. Может, центральные улицы и почистят. Но пока даже в центре к вечеру воскресенья большая часть тротуаров и дворы продолжали утопать в снежной грязи, которая вызывает депрессивные настроения.