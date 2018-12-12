Практически один миллиард рублей будет направлен в 2019 году на благоустройство Челябинска. Выделенные средства позволят обновить парки, скверы, бульвары, оборудовать новые прогулочные пешеходные зоны во всех районах города.

Проекты благоустройства общественных пространств и дворов на будущий год представили губернатору Борису Дубровскому главы районов Челябинска.

Всего на будущий год на преображение южноуральской столицы направят 913,71 миллиона рублей. Из них 431,73 миллиона рублей город получит по проекту «Формирование комфортной городской среды». Еще 481,98 миллиона рублей поступит в Челябинск из областного бюджета. Эти средства выделены по поручению губернатора на подготовку Челябинска к заседанию Совета глав государств-членов ШОС и саммита БРИКС в 2020 году.

«Очень важно, чтобы люди принимали решение, какой проект должен быть реализован в первую очередь – парк, озеленение, пешеходная дорожка, детская площадка или хоккейный корт, - подчеркнул губернатор Борис Дубровский. - Мы должны удовлетворять запрос южноуральцев. Я вижу, что такая практика уже реализуется, и мы должны ее развивать, это мировой тренд, и мы должны ему следовать».

Глава региона отметил, что преобразившиеся после благоустройства парки и общественные пространства пользуются популярностью у жителей.

Борис Дубровский утвердил перечень объектов благоустройства на 2019 год. В Калининском районе намечено благоустроить прогулочную зону на Университетской Набережной. В Курчатовском районе реконструируют сквер Красного Урала и 40-летия Победы. В Ленинском районе стартуют работы в парке «Плодушка». В Металлургическом районе облагородят сквер «Юбилейный». Масштабная реконструкция пройдет в Советском районе, где благоустроят пляж на переулке Дачном в поселке Смолино, стадион АМЗ, сквер имени Колющенко, сквер рядом с ДК «Бригантина», пешеходную зону по улице Красная. В Тракторозаводском районе пройдут работы в детском парке им. В.В. Терешковой. В центральном районе благоустроят бульвар на проспекте Ленина.