Дубровский наградит лучших профсоюзных деятелей региона

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский сегодня, 26 октября, примет участие в торжественном собрании профсоюзного актива в честь 70-летия со дня образования федерации профсоюзов области. Мероприятие пройдет в учебно-методическом центре профсоюзов в час дня.

В торжестве примут участие представители власти и работодатели, депутаты Государственной думы, Законодательного собрания региона, представители федерации независимых профсоюзов России, профсоюзные лидеры областных и первичных профсоюзных организаций, гости из Оренбургской, Свердловской областей, Башкортостана и Азербайджана. Об этом сообщает пресс-центр федерации профсоюзов Челябинской области.

По случаю юбилея регионального профсоюзного объединения губернатор сделал хороший подарок для профсоюзного движения - в области принят закон «Об установлении Дня профессиональных союзов в Челябинской области».

Теперь у южноуральцев появился новый профессиональный праздник - День профсоюзов. Его ежегодно будут отмечать 24 октября - в день образования федерации профсоюзов области.