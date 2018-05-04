Дубровский: Необходимо переломить халатное отношение к вопросам пожарной безопасности в ТРК

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский возмутился халатным отношением руководителей ряда торгово-развлекательных комплексов к вопросам обеспечения безопасности, в том числе и пожарной. Его поддерживают руководители органов правопорядка и безопасности.

Напомним, сразу после трагедии в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где в результате пожара погибли 60 человек, были организованы проверки комплексов по всей стране. О приходе проверяющих надзорное ведомство предупредило заранее. И, несмотря на это, ТРК не смогли подготовиться. По результатам проверки было выявлено 1100 нарушений.

«Меня возмущает безответственность многих руководителей торгово-развлекательных комплексов. Проверяющие пришли через неделю, где-то через две недели (после предупреждения о начале массовых проверок – прим. ред.), и при этом нашли нарушения», - возмутился губернатор.

По его словам, руководители даже не удосужились хоть как-то подготовиться к проверке. Не были даже сделаны элементарные вещи, например, очищены пути эвакуации. А что же тогда в этих комплексах можно будет обнаружить, внезапно нагрянув с проверкой? «Нам необходимо переломить такое халатное отношение к вопросам пожарной безопасности, - подчеркнул губернатор. - Считаю, что сотрудники правоохранительных структур, органов исполнительной власти и местного самоуправления должны быть нетерпимыми и проявлять твердость в этом жизненно важном вопросе, проявлять активную гражданскую позицию, обеспечить необходимый контроль».

Подготовлены предложения по совершенствованию мер по профилактике и обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей. Они будут направлены федеральным органам государственной власти.

В пресс-службе губернатора уточнили, всего в области было проверено 573 объекта, в том числе 50 торгово-развлекательных комплекса, 70 детских досуговых организаций, 274 объекта культуры, 104 объекта спорта и иные сооружения с массовым пребыванием людей.

По результатам проверки в отношении 262 должностных и юридических лиц вынесены постановления о возбуждении дел о привлечении к административной ответственности. В суд направлено 19 исков с требованием устранить нарушения, объявлено 8 предостережений о недопустимости нарушения закона. После проверки было предложено приостановить эксплуатацию ряда объектов до полного устранения нарушений выявленных серьезных нарушений. По таким фактам направлено 17 исков в суд.