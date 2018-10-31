Дубровский – о мусорном коллапсе: Я разочаровался в человеческих качествах

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский разочаровался в человеческих качествах после отказа ряда перевозчиков в Челябинске, в угоду своим бизнес-интересам, исполнять контракты по вывозу мусора, что привело к возникновению мусорного коллапса в городе.

Об этом глава заявил на итоговой пресс-конференции 31 октября.

Борис Дубровский напомнил, что перевозчикам компенсировали часть выпадающих доходов (в связи со сменой полигона и удлинением пути доставки, чтобы не повышать тарифы для населения). Но часть перевозчиков решили саботировать исполнение ранее заключенных контрактов и перестали вывозить мусор с контейнерных площадок. Город стал тонуть в мусоре и задыхаться от зловонных запахов. Пришлось даже вводить режим ЧС.

«Я разочаровался в человеческих качествах, - прокомментировал «мусорный коллапс» Борис Дубровский. – Я был уверен, что перевозчики продолжат свою работу, так как они уважают людей, которым оказывали услугу. К сожалению, это не так».

В остальном работа ведется по намеченному плану. Остановлена работа челябинской свалки. Это решение было принято еще 30 лет назад, но удалось его реализовать в жизнь только полтора месяца назад. На сегодня мусор вывозится на полигон в Полетаево, имеющий все необходимые разрешения.

Регион планирует получить средства из федерального бюджета и направить свои ресурсы на проведение рекультивации свалки. Это было непременным условием для поведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.

Планируется построить новый полигон для твердых коммунальных отходов и постепенно переходить к раздельному сбору мусора. «Мы должны извлекать все вторсырье, чтобы мы могли снизить объемы захоронения, там должны остаться только пищевые остатки», — сказал Дубровский.