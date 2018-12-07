Дубровский: По работе на саммитах челябинских волонтеров будут судить о всей стране

Для организации саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске потребуется подготовить 750 волонтеров, которые будут оказывать содействие в приеме многочисленных участников и гостей со всего мира.

«По работе волонтеров иностранные делегации во многом составляют свое мнение о жителях Челябинской области и России в целом, – подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский на совещание рабочей группы и обратился к участникам заседания. - Нам предстоит отобрать лучших из лучших, подготовить их и обучить».

Набор волонтеров для саммитов ШОС и БРИКС начнется в феврале 2019 года. В ряды волонтеров будут набирать людей от 16 до 40 лет, в основном жителей области. Около 200 человек планируется привлечь из других городов и стран. При этом большинство добровольцев – 90 процентов – будут хорошо владеть иностранными языками.

Добровольцы будут встречать гостей и участников форумов, работать на деловых мероприятиях, заниматься организацией культурных событий, помогать службам аккредитации, питания, безопасности и навигации участников.

Как уже сообщало агентство, подготовкой волонтеров займется региональный центр, который специально создают в Челябинске (ул. Энгельса, д. 73), в крупных образовательных организациях и в других городах области. Областной Дом волонтеров откроется осенью 2019 года. Планируется, что площадка станет коворкинг-пространством с современным конференц-залом, рабочими зонами, медиацентром и местом для общения, обучения и отдыха добровольцев международных событий.

Напомним, 2018 год в Российской Федерации объявлен Президентом Владимиром Путиным Годом добровольца (волонтера). Такой шаг призван увеличить количество молодых людей, вовлеченных в активную общественную жизнь и задать новый темп развития волонтерского движения.