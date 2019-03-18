Дубровский поддержит общественников 20-тью миллионами рублей

В Челябинской области финансовая поддержка проектов общественных организаций из регионального бюджета будет увеличена до 20-ти миллионов рублей.

Такое решение губернатор Борис Дубровский принял на встрече с южноуральцами, ставшими обладателями президентских грантов в 2018-м году, которая состоялась в «Точке кипения» сегодня, 18-го марта.

Побеседовав с авторами и участниками социально значимых проектов, глава региона лично убедился в их эффективности и востребованности.

В прошлом году некоммерческие организации (НКО) Южного Урала представили на грантовые конкурсы более 300 социально значимых проектов. Такая активная позиция общественников приносит результаты: впервые общая сумма федеральных грантов, полученных за прошлый год, превысила сто миллионов рублей. 37 некоммерческих организаций Челябинской области стали победителями второго конкурса президентских грантов 2018-го года.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, проекты направлены на решение социально значимых проблем жителей региона. О том, как они реализуются, участники НКО рассказали губернатору во время презентации своих экспозиций. Борис Дубровский поддержал идею создания центра, где активисты общественных организаций могли бы учиться, обмениваться идеями и опытом.

«Руководители организаций говорили о необходимости общего пространства для функционирования всех социально ориентированных НКО в Челябинске, в Магнитогорске - в крупных городах. Идея правильная, мы так работаем в других направлениях, видим эффективность. Важно услышать, как коллеги видят это пространство, а потом сформируем свое предложение по его организации», - подчеркнул Борис Дубровский.

Особенно губернатора заинтересовал проект по организации летнего отдыха для детей с особенностями здоровья.

«У нас летний период короткий, я поставил задачу - в трех лагерях такую смену организовать уже в эту летнюю кампанию, будем работать», - сказал Дубровский.

Свою экспозицию «Реконструкция 1812 года» губернатору представила Челябинская общественная организация поддержки инициатив «Молодежная палата». На воплощение проекта «Живая история» южноуральцы получили почти полмиллиона рублей. Деятельность проекта направлена на популяризацию двух исторических событий: Отечественной войны 1812-го года и первой героической обороны Севастополя во время крымской войны 1853-1855-го годов.

Экспозицию своего проекта «Вместе с ТАНКОГРАДОМ!», на реализацию которого удалось получить грант на сумму более 400 тысяч рублей, представил военно-исторический клуб «Дивизион». В рамках встречи Борис Дубровский вручил приветственный адрес губернатора директору Фонда патриотического воспитания и военно-шефской деятельности Денису Богатыреву для передачи участникам торжеств в честь 75-летия начала освобождения Крыма от фашистских захватчиков в городе Армянске.

Волонтеры поделились с губернатором проблемами при реализации своих инициатив, некоторые столкнулись с непониманием представителей муниципальных властей.

«Было предложение по созданию центров волонтерства в муниципалитетах. Считаю, что есть недопонимание, отсутствие коммуникаций, надо работать с главами - они должны все осознавать, насколько важны проекты НКО. Решили, что на ближайшем областном совещании с главами этот вопрос поставим на обсуждение: о том, как более эффективно поддерживать социально ориентированные НКО», - отметил Борис Дубровский.

Фото пресс-службы правительства Челябинской области