Дубровский: После ремонта школа искусств в Миассе будет отвечать всем современным требованиям

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский пообещал выделить необходимые средства на завершение капитального ремонта ведущего учреждения дополнительного образования Миасса - центральной школы искусств №2. После полной модернизации учреждение будет отвечать всем современным требованиям.

Об этом заявил Борис Дубровский во время своего рабочего визита в Миасский городской округ, осмотрев учреждение и пообщавшись с педагогами и детьми.

Строительство детской школы искусств №2 началось еще в 1991 году автозаводом «Урал». Но открыли ее лишь в 2004 году и то лишь одну половину. Строительство до сих пор не завершено. В здании площадью 1300 квадратных метров занимаются творчеством только 500 детей, потому что условия не позволяют в полной мере обучать всех желающих.

«На завершение строительных работ нам было необходимо 49 миллионов рублей, для бюджета Миасса – сумма не подъемная, – рассказала директор школы искусств №2 Татьяна Фильшина. – Наша школа расположена в самой большой центральной части города с населением более 60 тыс. человек и не может вместить всех желающих. Нет помещения для занятия оркестром, нет хорового класса и концертного зала, перегружены кабинеты по ИЗО и декоративно-прикладному творчеству».

Работники школы искусств рассказали Борису Дубровскому о том, что учащиеся отделений хореографического искусства вынуждены сегодня заниматься в двух кабинетах площадью 46 и 54 квадратных метров без раздевалок и душевых, а также им приходится проводить репетиции и часть занятий в холлах или на площадях иных учреждений с оплатой аренды.

«Мы будем капитально ремонтировать всё здание. Сейчас надо найти решение, как организовать учебный процесс, пока будет идти ремонт. Помещения, которые временно смогут принять детей, в Миассе есть – глава примет решение, где это будет сделано. Договорились, что до нового года. За год капитально отремонтируем здание: приведем в порядок и внешний, и внутренний вид, оно будет отвечать всем современным требованиям», – сообщил Борис Дубровский.

После капитальной реконструкции учреждение сможет увеличить число учащихся до 700 человек. В результате модернизации появятся два балетных и один концертный зал на 200 посадочных мест со сценой, отвечающей требованиям проведения любых мероприятий.