Дубровский посмотрел, как живет Снежинск

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский побывал с официальным визитом в Снежинске. Делегацию встречали директор РФЯЦ-ВНИИТФ Михаил Железнов, глава города Игорь Сапрыкин и другие официальные лица.

Борис Дубровский ознакомился с производственным процессом на заводе керамической плитки (ООО «ЗКС»), посетил детский сад комбинированного вида №12 в поселке и осмотрел из окна автобуса ход застройки новых микрорайонов города: ЖК «Нормандия», ЖК «Баден-баден», ЖК «Матрикс», ЖК «ГринВилл» и ЖК «Янтарный», сообщает пресс-служба РФЯЦ–ВНИИТФ.

Затем глава региона посетил РФЯЦ-ВНИИТФ, где ознакомился с новыми видами производства. Борису Дубровскому показали участок по сборке лазерных систем. После Дубровский встретился с представителями молодежи ядерного центра и ответил на вопросы о развитии инженерной инфраструктуры города, перспективах благоустройства Снежинска. Молодые специалисты интересовались возможностью переноса сроков строительства нового бассейна на ближайшую перспективу и просили помочь муниципалитету в ремонте городских дорог, а также участка автодороги от трассы М5 до КПП-2. Губернатор ответил на все вопросы и подчеркнул, что для решения некоторых из них требуется максимальная готовность муниципалитета.

Борис Дубровский поинтересовался у сотрудников института, довольны ли они своей работой, и спросил приезжих специалистов, почему они выбрали Снежинск и РФЯЦ-ВНИИТФ. Молодые люди долго не размышляли и сразу ответили, что их привлекли хорошие условия труда, интересная и даже уникальная работа.

Отдельно специалисты ядерного центра поблагодарили губернатора за решение по благоустройству набережной. Как напоминают в пресс-службе РФЯЦ-ВНИИТФ, по решению главы региона в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» Снежинский городской округ в 2019 году получит 62,9 миллиона рублей на благоустройство, из них более 45-ти миллионов пойдут на реализацию конкурсного проекта благоустройства набережной озера Синара.

После посещения основного предприятия Борис Дубровский провел рабочую встречу в администрации города, на которой присутствовали директор РФЯЦ-ВНИИТФ Михаил Железнов, научный руководитель РФЯЦ-ВНИИТФ Георгий Рыкованов и глава города Игорь Сапрыкин. Далее состоялось совещание на тему «Социально-экономическое развитие Снежинского городского округа».

В конце визита губернатор осмотрел здание начального звена школы №125 на улице Комсомольской, в том числе помещения, которые в этом году предполагается отремонтировать по проекту «Реальные дела», а также побывал в городской библиотеке.