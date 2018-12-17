Дубровский потребовал обеспечить безопасность южноуральцев во время новогодних праздников

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал от глав городов и районов и руководителей профильных ведомств обеспечить безопасность детей и взрослых жителей во время новогодних праздников и каникул.

Соответствующее поручение было дано главой региона сегодня, 17 декабря, на аппаратном совещании со своими заместителями и министрами.

«Близятся новогодние праздники. Поручаю во всех администрациях, профильных ведомствах, коммунальных и чрезвычайных службах обеспечить круглосуточное дежурство», - распорядился глава региона.

Он поручил обеспечить бесперебойную работу всех экстренных служб и, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, оперативно на них реагировать. «Проверить готовность коммунальщиков, электросетевого хозяйства, пожарных, – потребовал Борис Дубровский. - Проверить заранее и сделать так, чтобы люди дозванивались с первого раза».

Также глава региона поручил предпринять все меры для обеспечения безопасности детей во время массовых культурных мероприятий на протяжении зимних каникул.

Губернатор напомнил главам городов и районов, что они несут персональную ответственность за свои территории.

В новогодние каникулы резко возрастает число пожаров и травматизма, особенно детского. Поэтому Борис Дубровский поручил усилить контроль в этой сфере. Губернатор потребовал обеспечить безопасность детей во время проведения культурно-массовых праздников и новогодних каникул, а также неукоснительно соблюдать правила сопровождения детей экипажами ГИБДД до места проведения мероприятий.