Дубровский потребовал прекратить строительные работы на месте планируемого ГОКа под Миассом

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский потребовал немедленно прекратить строительные работы в районе горы Круглая возле Миасса, где инвестор планирует построить Круглогорский горно-обогатительный комбинат (производством магнетитовой аглоруды).

В настоящий момент ООО «Круглогорский ГОК», которое является держателем лицензии на право пользования недрами компания, проводит геологоразведочные работы. «Только после завершения геологоразведки можно будет говорить о том, будет ли реализовываться проект и какого масштаба», - заявлял губернатор Борис Дубровский.

Но, как удалось выяснить, на месте будущего ГОКА без каких-либо разрешений уже начались работы по капитальному строительству. «Сейчас там без каких-либо на то разрешений ведется капитальное строительство, этот факт установлен», - с неудовлетворением констатировал губернатор.

Борис Дубровский подчеркнул, что все подобные Миасскому ГОКу проекты таят в себе различные риски и, прежде всего, экологические. «Поэтому я настаиваю на неукоснительном соблюдении инвестором законодательства и процедур», - потребовал губернатор. На сегодня у инвестора есть только разрешение на проведение геологоразведочных работ. И он может вести только эти работы, больше никаких других. «Поэтому строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены», - заявил Дубровский.

Ранее миасские единороссы заявили о намерении создать комиссию по противодействию намечаемому строительству Круглогорского ГОКа.

В предстоящую субботу, 2 марта, активисты намерены провести санкционированный митинг по проблемам экологии. Участники намерены потребовать от властей защитить озеро Тургояк от будущего ГОКа и слива канализации.

Как уже сообщало агентство, ГОК хотя возвести в районе горы Круглая по автодороге М-5 «Урал». Инвестор планирует реализовывать проект с 2018 по 2027 год. Будет создано не менее 40 рабочих мест. Инвестиции - порядка 700 миллионов.

Инвесторы уже получили в свое распоряжение два федеральных участка и намерены получить еще третий, который на сегодня относится к землям сельхозназначения. Для смены категории необходимо внести изменения в Генплан (в том числе и пройдя через публичные слушания).