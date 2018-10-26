Дубровский принял дорогу, реконструкцию которой контролировал четвероногий «инспектор»

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский проинспектировал участок дороги на одном из курортных направлений в Челябинской области, реконструкция которого велась на протяжении двух лет под неусыпным контролем четвероногого «инспектора» - той-терьера по кличке Шпонка.

Шпонка на протяжении двух сезонов ежедневно проверяла работу «дорожников» на участке между селом Кулуево и деревней Альмеева на загруженной трассе, которая ведет к множеству населенных пунктов и местам массового отдыха - на озера Увильды, Аргази и Большой Беляшкуль.

И во время приезда с приемкой губернатора «контролер» тоже не остался в стороне. У четвероногого труженика есть своя униформа – яркая жилетка – и его трудно было не заметить. А внимательный собачий взгляд продолжал оценивать ситуацию на дороге.

Работы по реконструкции велись по федеральному приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году был веден в эксплуатацию участок автодороги протяженностью 2 километра. В 2018 году сделано еще 3 километра.

«Все жители области достойны хороших дорог, - отметил Борис Дубровский, осматривая проведенные работы. - Это вопрос безопасности, трудовой мобильности, экономического развития территорий, туризма, который важен для нашего региона».

За два года на реконструкцию этого участка автодороги по контракту было направлено 363 миллиона рублей. Ширина проезжей части была увеличена с 7 до 9 метров. Дорожники построили новое земляное полотно, устроили новое основание с дополнительным слоем щебеночной смеси и слоем фракционного щебня. Верхний слой основания выполнен из горячей асфальтобетонной смеси. Еще два слоя покрытия - из асфальтобетона Типа А (характеризуется высоким содержанием щебня и не требует проведения дополнительной поверхностной обработки, так как поверхность покрытия отличается шероховатостью, что повышает сцепление шин автомобилей с дорогой).

Рабочие не забыли и про обустройство дороги. Проведена планировка обочин, обустроены съезды на второстепенные дороги и примыкания, нанесена разметка. На отдельной разворотной площадке для автобусов установлен остановочный комплекс.

По завершении работ обновленный участок по всем техническим параметрам соответствует II категории (ранее была IV).

В миндортрансе уточнили, что в рамках проекта в этом году были отремонтированы дороги в еще одном курортном направлении. Дорожники выполнили устройство выравнивающего слоя на автодорогах, ведущих к популярному месту отдыха - озеру Увильды.

Выравнивающий слой уложен на двух участках автодороги Долгодеревенское - Аргаяш - Кузнецкое - Кыштым и на двух участках дороги Кузнецкое - автодорога Миасс - Карабаш - Кыштым.

«Развитие дорожной инфраструктуры – одно из ключевых направлений работы власти на ближайшие несколько лет», - отметил Борис Дубровский.

Планируется к 2024 году привести к нормативному состоянию как минимум 85% дорог в области.

«Конечно, это потребует серьезного финансирования», - подчеркивает глава региона и добавляет, что область готова к таким тратам. «Сейчас у нас нет коммерческих кредитов и есть возможность комплексно планировать развитие территории региона, что правительство и будет делать», – заверил Борис Дубровский.

Программа «Безопасные и качественные дороги» реализуется в России с 2017 года. В 2018 году в рамках проекта реконструировано 40,8 километра региональных автодорог, на 55,5 километра выполнено устройство выравнивающего слоя. В 2019 году реализация проекта «Безопасные и качественные дороги» продолжится. Кроме того, в Челябинской области он будет расширен: в программу войдет Магнитогорская агломерация.